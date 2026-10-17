Laporta sale en defensa de su «amigo» Tebas para atacar al Real Madrid: «Qué suerte que le tenemos como presidente»

Joan Laporta ha vuelto a atacar al Real Madrid y en este caso lo ha hecho defendiendo a su amigo Javier Tebas tras comparar este a la televisión del club blanco con la Alemania nazi. Unas palabras de una máxima gravedad y por las que el Madrid pidió la dimisión inminente del presidente de la Liga.

El presidente del Barcelona no ha dejado pasar su oportunidad de cargar contra su eterno rival ante los medios de comunicación en la previa del partido que disputarán esta tarde en Sevilla contra el Betis.

Joan Laporta ha respaldado al presidente de la Liga, Javier Tebas, de quien ha destacado «que no se deja amedrentar» por la actitud del Real Madrid de querer «reventarlo todo».

«Parece que el Real Madrid quiere reventar la Liga, el Comité Técnico de Árbitros, la Federación…no está contento con nada. Menos mal que el presidente de la Liga es consciente de ello y está curtido en mil batallas para combatir estos ataques impropios de un club que es miembro de la Liga», ha afirmado el presidente del Barcelona en Sevilla.

El máximo dirigente del Barça ha lamentado la actitud del Real Madrid «de atacar permanentemente» los estamentos del fútbol español y ha pedido «autocrítica» al club presidido por Florentino Pérez.

«Como no pueden aceptar la situación en la que están, que eso viene dado por sus propias decisiones, buscan mil excusas. Tendrían que hacer autocrítica interna, pero van a reventar», ha aseverado.

Laporta ha realizado estas declaraciones un día después de que Javier Tebas comparara la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, a lo que el Real Madrid reaccionó exigiendo su «dimisión inmediata» como presidente de la Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El presidente del Barcelona también habló de fútbol y de su Barcelona: «Los culés y las culés queremos vivir intensamente los próximos tres partidos. Tenemos un equipazo que compite muy bien, configurado de forma extraordinaria desde la dirección deportiva de Deco y dirigido perfectamente por Flick. Tenemos mucho talento y espíritu de equipo. El Betis está practicando un fútbol de mucho nivel, el partido contra el PSG en París es el soñado por el mundo del fútbol y después, para rematar la semanita, nos viene el clásico. Espero poder ganar e incrementamos la distancia. Es una semana grande».