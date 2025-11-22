El Unionistas de Salamanca deja helado a un Castilla que sigue en play off

El Real Madrid Castilla se congeló en Salamanca ante el Unionistas, que le dejó helado propinándole el resultado más duro de la temporada en un partido que se disputó a -2 grados de temperatura en el estadio Reina Sofía (3-0). Los de Álvaro Arbeloa perdieron por segunda vez consecutiva lejos de Valdebebas, aunque acabarán la jornada 13 de Primera Federación quintos y en puestos de promoción de ascenso.

Ambos equipos imprimieron mucha intensidad desde el inicio, pero el Unionistas se adelantó en el 16′ por medio de Valles. La respuesta madridista fue inmediata, ya que Valdepeñas estuvo cerca de igualar el encuentro con un potente cabezazo que detuvo el guardameta rival.

El filial mantuvo la iniciativa, pero se topó con un bloque defensivo sólido del conjunto salmantino, que cerraba las líneas de pase. Álvaro Leiva probó con un disparo desde la frontal en el 31′, pero se fue desviado. Antes del paso por los vestuarios, el Unionistas apretó en ataque, pero el marcador no varió.

Arbeloa dio entrada tras la reanudación a Pol Fortuny y Diego Aguado. El 1-1 pudo llegar por medio de Yáñez, pero su remate fue desviado por Marino. En el minuto 77, Velasco Arbaiza señaló un penalti a favor del Unionistas por mano de Joan Martínez.

Un apagón tecnológico afecta al Castilla

El árbitro no pudo revisar su decisión porque en ese momento se fue la fase de la luz del sistema de grabación en el estadio. Esperó dos minutos y al seguir todo igual ordenó el lanzamiento, que Olmedo convirtió en el 2-0. Cuatro minutos después, Gómez puso el 3-0 definitivo. El Castilla ya piensa en su duelo de la siguiente jornada ante el Barakaldo.