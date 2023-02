El Madrid renueva inesperadamente a Cañizares

Lucas Cañizares, el hijo de una leyenda de equipos como Real Madrid o Valencia, Santi Cañizares, renovó inesperadamente con la entidad blanca, y él mismo fue quien se encargó de confirmar esa ampliación del vínculo que le une al club presidido por Florentino Pérez en su cuenta de Instagram. «Muy feliz por ampliar mi vinculación con el Real Madrid. Con ganas de devolver con trabajo la confianza depositada. ¡Vamos!», dijo.

El guardameta, que cumplirá 21 años el próximo mes de mayo, es un fijo en las convocatorias del primer equipo como tercer portero y lleva nueve años perteneciendo al club blanco. Lucas se unió a La Fábrica en la categoría del Infantil B y, aunque a día de hoy no disfruta de muchas oportunidades en el Castilla, el Madrid le contempla como una pieza clave para el futuro del club.

El madridista sólo disputó esta temporada dos encuentros con el filial correspondientes a las dos primeras jornadas de la Primera Federación. Esto se debe a que el jugador está constantemente en dinámica del primer equipo puesto que Carlo Ancelotti cuenta con él para prácticamente todos sus entrenamientos y se lo lleva a la mayoría de las convocatorias. Es más, cuando Zidane dirigía al equipo blanco, Lucas también desempeñaba este rol.

De hecho, en el reciente Mundial de Clubes con el que el Madrid se alzó frente al Al Hilal, el joven Cañizares fue el tercer portero en la lista de jugadores que Ancelotti formó para el torneo en Rabat, pues Thibaut Courtois estaba lesionado y no fue inscrito. No obstante, la escasez de minutos del guardameta tanto en el primer como el segundo equipo, no supone un problema para esa extensión de contrato para un jugador que llegó a plantearse marcharse cedido en el pasado mercado invernal. Finalmente, aunque para Raúl de momento su portero sea un consolidado Mario de Luis, el valenciano se erige como uno de los jugadores que escribirán el futuro de la entidad merengue.