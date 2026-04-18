El Real Madrid ya conoce el horario de los playoffs la Euroliga: la serie arrancará el 29 de abril

El Real Madrid ya conoce el horario para los dos primeros partidos del playoffs de la Euroliga. Los blancos comenzarán los playoffs por el título de la Euroliga el próximo miércoles 29 de abril a las 20:45 horas, recibiendo al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena. Al haber terminado tercero, el conjunto madridista tendrá factor cancha en la eliminatoria frente al conjunto israelí.

Los de Sergio Scariolo, terceros en la fase regular de la Euroliga, se medirán con el sexto, el Hapoel Tel Aviv, al que recibirán en Madrid en el estreno de la serie el miércoles 29 de abril (20:45 horas). El viernes 1 de mayo, también a las 20:45 horas, llegará el segundo choque, también en el Palacio. Los dos primeros encuentros en casa serán vitales para ir con un colchón al tercer encuentro, que será en la cancha del Hapoel, que actualmente está jugando sus partidos como local en Sofía (Bulgaria).

Además, la competición ha informado de que el tercer partido de todos los cruces se jugará el 5 o el 6 de mayo -a domicilio para el Real Madrid-, mientras que el cuarto -también fuera para los blancos-, si es necesario, el 7 u 8 de mayo. En caso de que alguna eliminatoria tenga que resolverse en un quinto encuentro, será el 12 o el 13 de mayo en el Palacio.

Un encuentro para el que la afición del Real Madrid ha hecho un llamamiento de cara al deulo de cuartos de la Euroliga. Exigen al Gobierno de Sánchez que «dejen de hacer política» y permitan que los partidos ante el Hapoel se jueguen con público en las gradas. La anterior visita del equipo de Itoudis se disputó sin gente y ganaron los de Scariolo. Pero la hinchada blanca pide un esfuerzo al club para poder acudir al encuentro, como ya hizo Valencia Basket para su partido frente a Maccabi Tel Aviv, siendo el único español que ha jugado con público contra un equipo de Israel esta temporada.