Panathinaikos cierra la puerta al Real Madird por Juancho Hernangómez: «Ojala termine su carrera aquí»

Juancho Hernangómez ha entrado en escena en las últimas horas como futurible del Real Madrid. El equipo blanco necesita un ‘4’ por las salidas de Trey Lyles y Chuma Okeke (ambas deben confirmarse) y el jugador español es una de las principales opciones que baraja, pero su actual club, Panathinaikos, no parece que vaya a ponerlo fácil.

El campeón del mundo y de Europa con la selección española fichó por el conjunto griego en 2023 tras pasar por siete equipos distintos a lo largo de sus siete temporadas en la NBA. En enero de 2025 renovó hasta 2027 y, tras las informaciones de su posible fichaje por el Real Madrid, Panathinaikos, en boca de su director general, Dimitris Kontos, ha demostrado que no lo soltará a la ligera.

De hecho, el directivo griego ha trasladado su deseo de que el menor de los Hernangómez (30 años) llegue incluso a retirarse en el Panathinaikos. Unas palabras que forman parte de una estrategia negociadora para sacar la mayor tajada posible por el hispano en caso de que salga, pero que no dejan de sorprender.

Como ha adelantado Encestando.es este viernes, Juancho Hernangómez es la prioridad de los blancos para reforzar la posición de ala-pívot, ya que además cumple con una de sus necesidades: es cupo tras formarse en el Estudiantes. Sin embargo, su precio de traspaso podría llegar a ser prohibitivo para el Real Madrid si Panathinaikos refleja en hechos las declaraciones recientes de su director general.

Panathinaikos se cierra en banda

«El equipo que más quiere a Juancho es el Panathinaikos, y el equipo en el que Juancho más quiere estar es el Panathinaikos. Eso está muy claro. Más allá de sus cualidades deportivas, tiene la mentalidad que representa al Panathinaikos, tanto como jugador como, aún más, como persona», afirmó Kontos.

«Hablamos de alguien que ha creado un vínculo con todos, con el club, y es un honor que represente al Panathinaikos. Ojalá termine su carrera en el Panathinaikos. Mientras el Panathinaikos y el entrenador lo quieran, ojalá permanezca aquí hasta el final de su carrera», zanjó, refiriéndose también a Zeljko Obradovic, cuyo regreso al OAKA Arena se anunció recientemente.

Se desconoce si Juancho entra en los planes del mítico técnico serbio. Donde desde luego que sí lo hace es en los de Sergio Scariolo, quien siempre le entregó la categoría de líder en España. La operación no será rápida, pero el Real Madrid ya se ha puesto manos a la obra para firmar ese ala-pívot, a poder ser cupo.