Jaume Ponsarnau: «Pedro Martínez es el mejor entrenando a su equipo y el Real Madrid va a llegar muy lejos»

«Un reimpulso a mi carrera». Eso es lo que significó Pedro Martínez para Jaume Ponsarnau (Tárrega, Lérida, 1971) en la inolvidable temporada 2016-17. Nueve años después, el entrenador del Bilbao Basket se volverá a reencontrar desde el otro lado de la cancha con quien cambió su «mentalidad», ahora siendo el técnico del club más grande de Europa, un Real Madrid que recibe a los vascos este domingo en el Palacio (12:30 horas).

PREGUNTA: ¿Cómo vive este inicio de temporada, su quinta en Bilbao? ¿Con más ilusión quizá que otros años?

RESPUESTA: Lo que estamos viendo es que la competición está súper exigente, que ya no hay equipos que vayan a perder muchos partidos, todos van a tener la posibilidad de competir muchos partidos, que el nivel está más igualado que nunca y que los de arriba están intentando buscar que el desgaste que le suponga la Euroliga en algún momento les permita competir un poquito. En cuanto a la ilusión, es un proyecto que cada vez se va afianzando a partir de una continuidad, y esta continuidad es una de las cosas que más ilusión te hace: poder ir encontrando la forma de hacer crecer, de mejorar todos juntos y a ver si esto nos lleva lo más lejos posible.

P: ¿Nota que en Miribilla tiene ya a su segunda familia?

R: Sí, es la sensación de que vamos a una. Nos apreciamos. Nuestro público quiere jugar con nosotros y nosotros nos lo vamos ganando. Es un excelente sitio para que en esta filosofía de ir todos a una, batera (juntos en euskera) que llamamos aquí, nos lleve lo más lejos posible.

P: De momento, el inicio de curso del Bilbao es difícilmente mejorable en cuanto a resultados: dos victorias en tres partidos en ACB y dos de dos en la Basketball Champions League (BCL).

R: Bueno, sí. Lo que pasa es que sabemos que no es solo ganar, que es importante, pero también es importante crecer porque en las competiciones donde estamos jugando nuestros rivales van a mejorar y nosotros tenemos mucho por mejorar. Aún estamos en un proceso de adaptar a los nuevos. Lo que sí que estamos contentos es de que los que siguen están jugando bien, a buen nivel y están muy conectados. Eso, a corto plazo, nos está ayudando a competir, pero el objetivo es seguir sumando, seguir creciendo y especialmente pasa por adaptar a los nuevos.

P: ¿Ve a su equipo con potencial para avanzar en la BCL, que es una competición que, después de tanto éxito en la FIBA Europe Cup, como que ya apetece?

R: Nosotros tenemos esta ilusión de que podemos llegar lejos. Lo que pasa es que claramente con lo que somos ahora no es suficiente. Este crecimiento, como te decía, pasa por ir sumando las virtudes de los nuevos y que la coordinación de todo esto nos lleve a ser más competitivos. Si todo esto nos sale bien, podemos llegar lejos, pero tenemos que trabajar y trabajar para conseguirlo porque, sin ninguna duda, la competición también va a ser muy exigente.

P: ¿Se quedó contento con la pasada temporada? Les separó una sóla victoria de estar en la Copa del Rey y luego llegasteis a unos play-offs en los que os eliminó el campeón. Y además, lo redondeasteis ganando la Europe Cup por segundo año consecutivo. ¿Algo similar estaría muy bien, no?

R: Uy, sí, sí, muy bien. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que primero lo que hicimos el año pasado ha hecho que nos ganásemos un respeto y una consideración y, por lo tanto, ese respeto que nos van a tener el resto de rivales nos va a suponer una dificultad añadida. Ya nos conocen. Estamos con la ilusión de hacer una también muy buena temporada, pero veremos. A lo mejor hacer una tan buena temporada no quiere decir obtener los mismos resultados. A lo mejor son un poquito peores o un poquito mejores. Lo que es muy importante es que busquemos nuestro límite y que eso nos ponga en la mejor situación posible.

P: Vamos a lo que les ocupa. El domingo visita el Palacio contra un Real Madrid al que la pasada temporada tuvieron contra las cuerdas en su casa (+8 en el tercer cuarto) y le ganaron en Bilbao en una situación compleja con la Final Four a la vuelta de la esquina. ¿Qué diferencias ve entre el equipo del año pasado y el de este?

R: El equipo del año pasado gestionaba muchos recursos e intentaba crecer desde ahí: en cada partido, tener una propuesta competitiva. Las cosas seguramente no salieron todo lo bien que querían que saliesen debido a las lesiones que tuvieron al final de temporada, que les hicieron cambiar muchísimo el dibujo del equipo y no encontraron una línea muy competitiva. Este año la línea es muy clara. La han marcado desde la pretemporada. Quizá defensivamente, con matices, pero siempre con una propuesta agresiva intensa. Está claro que este Madrid llegará lo más lejos que pueda con esta identidad.

P: En el baloncesto actual, que es sobre todo frenético, ¿cree que el día extra de descanso que han tenido en esta ocasión influye en algo?

R: Creo que sí, que es importante, pero en este caso ellos jugaron en casa y vuelven a jugar en casa el domingo. Y nosotros tenemos que desplazarnos. Matices podemos encontrar. Lo que sí que está claro es que este Madrid tiene una propuesta con mucha fuerza y con mucha intensidad, que tiene muchos jugadores y muy buenos, que es cierto que también están adaptando jugadores a esta idea. Entiendo que el Madrid tiene la capacidad de alargar muchísimo al equipo y eso le da unas posibilidades y unas ventajas que sin ninguna duda el domingo van a intentar aprovecharlas.

P: Quiero remontarme a aquella inolvidable temporada 2016-17, en la que aprendió y triunfó a partes iguales junto a Pedro Martínez en Valencia (consiguieron la primera Liga en la historia del club taronja). ¿Qué ha heredado Jaume Ponsarnau del ahora entrenador del Real Madrid?

R: Cuando trabajas con Pedro Martínez, lo primero que ves es que es un entrenador que entrena muy bien a su equipo y que sus principales valores pasan por tener una personalidad y una pasión por entrenar muy bien a su equipo. En ese momento a mí me supuso, aparte de mucha inspiración, también una recarga de ilusión. Qué lejos se puede llegar si entrenas muy bien a tu equipo. Pedro personifica todo esto. Creo que es el mejor entrenador entrenando a su equipo, y su equipo, que es el Real Madrid ahora, va a llegar muy lejos seguro.

P: ¿Hay alguna anécdota que recuerde de aquella temporada?

R: Recuerdo cuando ganamos la final. Estábamos en una nube. Ibas abrazándote a todo el mundo y hubo un momento en que nos buscamos Pedro y yo para abrazarnos. Yo, para agradecerle todo el apoyo y la consideración que había tenido hacia mí, y él, supongo que la ayuda que yo le había podido dar. Fue muy, muy especial para mí, un reimpulso en mi carrera profesional como entrenador, pero aún más importante, en mi mentalidad. Y le estaré siempre agradecido.

P: ¿Cuando se enteró de que iba a entrenar al Real Madrid, cuál fue su reacción?

R: Sorpresa, pero cuando lo reflexionas, era muy lógico. Si alguien se merecía tener una oportunidad de entrenar a un equipo muy, muy grande, sin ninguna duda era Pedro. Y el Madrid es normal que pretenda tener al mejor entrenador.

P: ¿Va a seguir ligado a la selección española de alguna manera en el futuro?

R: Ya no. Mi función era la España sub-22, pero ahora es un momento muy importante al que se le tiene que dedicar mucho tiempo y trabajo porque están todos estos jugadores que van a una universidad americana y hay un margen de control muy ancho y lo que hacía falta era alguien que se pudiese dedicar al 100% a ello. Agradecido a Chus Mateo y a la Federación por toda la consideración que han tenido hacia mí, pero ahora es el momento de que haya otras personas delante que seguro que por dedicación van a poderlo hacer mejor que yo.

P: Por su mano pasaron jugadores que ahora son NBA, como Baba Miller, o de la Absoluta, como Álvaro Cárdenas. ¿Detectó en el verano de 2025 que venía una generación potente?

R: Cuando empecé a trabajar con ellos, iba con una expectativa moderada por experiencia. Luego me encontré con chavales con un enorme talento y con un espíritu competitivo fantástico. Encima tienen buenos valores para construir buenas carreras profesionales. Estos jugadores tienen mucho futuro y España también. Es muy importante que haya paciencia para, con toda esa ambición y talento que tienen, construir una calidad colectiva que permita al equipo en el que jueguen y a la selección ser lo más competitivos posible.