Baloncesto
Cómo va el Barcelona – Real Madrid de baloncesto en directo | Resultado en vivo del partido de la Liga Endesa en vivo hoy
Sigue en directo el partidazo en el Palau Blaugrana
30-51
¡Y Campazzo le copia!
¡Dos triples del argentino y el Real Madrid no para de anotar!
30-48
Y Hezonja sale con dos triples
El recambio del italiano es uno de los mejores anotadores de Europa. Dos triples del croata y Vesely responde con otro para mantener los 15 de diferencia.
27-45
Se sienta Procida
Está siendo diferencial el italiano, prácticamente inutilizado por Scariolo, sobre todo en Euroliga: siete puntos en sus nueve minutos en pista.
22-37
¡Se escapa el Madrid!
Otro tiempo muerto de Xavi Pascual en los mejores minutos del Real Madrid. Grandes acciones que comienzan con el segundo triple de Lyles, canasta de Maledon, mate de Procida y Llull le pone la guinda al parcial (0-10) con la primera mandarina. Ya son 15 puntos de ventaja para los blancos ante un Barça incapaz de anotar. Le quedan cuatro minutos a la primera parte.
22-27
Punter despierta
Dos seguidas del estadounidense y otra de Procida en una gran acción individual. Reduce diferencias el Barça gracias a su estrella.
18-25
¡Triiiiiiiple de Procida!
Abre brecha el Real Madrid y lo para Xavi Pascual. Siete de ventaja con los primeros puntos del italiano. Parcial de 0-7 de los blancos y máxima del partido.
18-18
Lyles empata de tres
Triple liberado del estadounidense desde el centro.
18-15
Final del primer cuarto
El Barcelona se lleva el primer tanteo tras 10 minutos de máxima igualdad en los que sus pívots supieron sacar de la pintura a los blancos. Clyburn, máximo anotador de momento con cinco dígitos en un Clásico de mínimos.
18-15
Fall le da la máxima al Barça
Tres de ventaja para el Barcelona y parcial de 5-0 tras dos canastas consecutivas e idénticas de Fall. Menos de un minuto para el final del primer cuarto.
13-15
Entra Lyles por Hezonja
El croata se va con algún arañazo y Len aprovecha los dos libres en la reanudación. El Real Madrid busca estirar su ventaja ante un combativo Barça. Dos minutos le quedan a este primer cuarto.
13-13
Cambios en ambos equipos
Mueven el banquillo Pascual y Scariolo. Salen Campazzo, Abalde y Tavares y entran Feliz, Maledon y Len, no Garuba. En el Barça entran Brizuela y Fall por Punter y Vesely. Anota Sato y empata el choque.
11-13
¡Primer triple del Madrid!
Lo firma Abalde para poner por delante a los suyos y en la siguiente jugada prueba de nuevo, pero falla.
9-8
El Barça por delante
Clyburn le da a los culés su primera ventaja en el partido tras una falta que protestó Scariolo. Máxima igualdad en el Palau cuando se cumple la mitad del primer cuarto.
7-8
Triple de Clyburn
Ahora sí anota el Barcelona de tres. El Real Madrid aún no lo ha hecho, pero tampoco lo ha intentado, sólo una vez con Hezonja.
4-8
Hezonja castiga los fallos de Sato y Punter
El Barça falla al triple cuando no encuentra el recurso de Vesely y el croata ya suma seis puntos.
4-6
Campazzo y Hezonja ya anotan
Muy participativo, sobre todo el croata, para dar al Real Madrid su primera ventaja antes de que Vesely haga otra canasta de dos.
2-2
Vaya mate de Vesely
Gran finta del checo y matazo para dar al Barça sus primeros puntos.
0-2
¡Arranca el Clásico!
Y lo hace con algo de retraso porque el reloj estaba fallando y sólo marcaba dos minutos y no 10. Gana el salto Tavares y Deck anota los primeros puntos para el Real Madrid.
Así salen Barça y Real Madrid
Este es el quinteto que presenta Scariolo: Campazzo, Abalde, Hezonja, Deck y Tavares. Y éste es de los culés: Satoransky, Punter, Parra, Clyburn y Vesely.
Joan García, Eric García y Gerard Martín presentes
Tras la victoria contra el Rayo Vallecano, los jugadores del Barça de fútbol pasan del Camp Nou al Palau para disfrutar del Clásico de baloncesto.
Presentación de los equipos
Pitos al Real Madrid, como siempre en el Palau, y ovación al Barça. ¡El Clásico arranca en cinco minutos!
Los 12 elegidos de Scariolo
Como bien ha recordado Rudy, el Real Madrid ha llegado a finales de marzo con todos sus jugadores disponibles y sin lesiones. Estos son los que escoge Scariolo para el Clásico:
- Bases: Campazzo, Maledon, Andrés Feliz
- Escoltas: Llull, Abalde
- Aleros: Hezonja, Procida
- Ala-pívots: Deck y Lyles
- Pívots: Garuba, Tavares y Alex Len
Rudy Fernández en Dazn
«Muy contentos de que el primer Clásico lo hayamos ganado», dice Rudy sobre ese Barça-Madrid de la Liga U. «Hay que ser conscientes del otro lado que desconocemos mucho cuando somos jugadores. FIBA Mundo me dio la oportunidad de hacer esta academia. Han sido cuatro días muy intensos en Miami, aprendiendo y siendo una esponja», explica sobre su reciente viaje a Estados Unidos.
Rudy, acerca del Clásico: «Muy contentos de tener toda la plantilla disponible. Como bien has dicho, el Barça tiene lesionados, es lo que conlleva una temporada tan larga y exigente. Nosotros estamos cuidando mucho a los jugadores y ojalá que el buen hacer del equipo pueda ganar hoy».
Victoria blanca en el primer Clásico del día
Los de Javier Juárez han vencido este domingo al Barcelona en el Clásico de la Liga U por 72-76. El Real Madrid se llevó el encuentro aplazado de la octava jornada de la segunda fase del campeonato, disputado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Es su octava victoria consecutiva. El filial blanco logró el triunfo en el último cuarto de un partido muy igualado en el que Egor Amosov (25 puntos y 35 de valoración) e Izan fueron los más destacados.
Shengelia llega al Clásico
Toko Shengelia, uno de los veteranos y estrellas del Barça, se ha recuperado a tiempo para esta cita. Estos son los 11 de Xavi Pascual además del georgiano: Satoransky, Juani Marcos, Kevin Punter, Cale, Brizuela, Parra, Kusturica, Clyburn, Willy Hernangómez, Fall y Vesely.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]
𝐓𝐨𝐤𝐨 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚 rep l’alta mèdica i podrà disputar el Barça – Reial Madrid.
Som-hi! 👏 pic.twitter.com/rtuxfsc1yg
— Barça Basket (@FCBbasket) March 22, 2026
Descartes en el Real Madrid
Sergio Scariolo descarta a Chuma Okeke y David Krämer para el duelo. Entra Gabriele Procida por el alemán y Trey Lyles y Gaby Deck vuelven a ser sus dos elecciones entre los tres extracomunitarios, como en la Copa del Rey. El otro jugador descartado es Izan Almansa, que ha jugado esta misma tarde el Clásico de la Liga U con una gran actuación (15 puntos, 13 rebotes y 20 de valoración).
¡Bienvenidos al Clásico!
¡Hola a todos! Comienza nuestra retransmisión en directo del partidazo entre el Barcelona y el Real Madrid en el Palau. Media hora de previa hasta que a las 19:00 haya balón al aire en el pabellón azulgrana. ¡Vive la emoción del eterno enfrentamiento del baloncesto español con nosotros!
Llega el segundo Clásico de la Liga Endesa. Este domingo el deporte español vive uno de sus grandes días de la temporada con el duelo entre los dos equipos con más historia del baloncesto nacional. Sigue el Barcelona-Real Madrid en directo en DIARIO MADRIDISTA desde las 18:30 horas con toda la previa y a las 19:00 cuando empiece el partido en el Palau Blaugrana.
El Real Madrid, líder destacadísimo, llega al pabellón azulgrana con ganas de llevarse una victoria que consuele su tristeza europea por la derrota en Kaunas contra el Zalgiris y rearmarse de moral para la doble jornada clave en la Euroliga de la próxima semana, en la que recibirá en el Palacio a Hapoel Tel Aviv, sin público, y Anadolu Efes.
Por su parte, el Barça, que ha tenido un día más para descansar, vuelve al Palau habiendo frenado su mala racha europea venciendo al Valencia Basket en el Roig Arena. Separado por cinco victorias (15-20), el equipo de Xavi Pascual es tercero y está lejísimos del Real Madrid en la clasificación de la Liga. De triunfar este domingo, daría un paso más hacia ser cabeza de serie en los play off. El curso pasado no lo consiguió y le perjudicó.
El Barcelona ganó en el primer Clásico de esta Liga a principios de enero en el Palacio, haciéndolo por una renta de cinco puntos (100-105). El Real Madrid buscará vencer y, si es posible, superando dicha ventaja para redondear la tarde llevándose el average, aunque parece complicado que en las 11 jornadas que restarán después de esta pueda asaltar el liderato y en ese caso no le haría falta.
Dónde ver el Barcelona-Real Madrid
Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato nacional de baloncesto. Esto significa que el Barcelona-Real Madrid de baloncesto de la jornada 23 de la Liga Endesa se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas.
33-51
Descanso y paliza del Real Madrid
Gran primera parte de los de Scariolo, sobre todo en un segundo cuarto en el que han anotado ¡36 puntos!. El quinteto suplente agrandó la ventaja y la vuelta de los titulares ha machacado al Barcelona. Satoransky anota en la última jugada, pero la diferencia es de 18 dígitos al final de la primera mitad. Espectacular 8/9 en triples en dicho tramo, 9/12 en total.