Cómo va el Barcelona – Real Madrid de baloncesto en directo | Resultado en vivo del partido de la Liga Endesa en vivo hoy

Llega el segundo Clásico de la Liga Endesa. Este domingo el deporte español vive uno de sus grandes días de la temporada con el duelo entre los dos equipos con más historia del baloncesto nacional. Sigue el Barcelona-Real Madrid en directo en DIARIO MADRIDISTA desde las 18:30 horas con toda la previa y a las 19:00 cuando empiece el partido en el Palau Blaugrana.

El Real Madrid, líder destacadísimo, llega al pabellón azulgrana con ganas de llevarse una victoria que consuele su tristeza europea por la derrota en Kaunas contra el Zalgiris y rearmarse de moral para la doble jornada clave en la Euroliga de la próxima semana, en la que recibirá en el Palacio a Hapoel Tel Aviv, sin público, y Anadolu Efes.

Por su parte, el Barça, que ha tenido un día más para descansar, vuelve al Palau habiendo frenado su mala racha europea venciendo al Valencia Basket en el Roig Arena. Separado por cinco victorias (15-20), el equipo de Xavi Pascual es tercero y está lejísimos del Real Madrid en la clasificación de la Liga. De triunfar este domingo, daría un paso más hacia ser cabeza de serie en los play off. El curso pasado no lo consiguió y le perjudicó.

El Barcelona ganó en el primer Clásico de esta Liga a principios de enero en el Palacio, haciéndolo por una renta de cinco puntos (100-105). El Real Madrid buscará vencer y, si es posible, superando dicha ventaja para redondear la tarde llevándose el average, aunque parece complicado que en las 11 jornadas que restarán después de esta pueda asaltar el liderato y en ese caso no le haría falta.

Dónde ver el Barcelona-Real Madrid

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato nacional de baloncesto. Esto significa que el Barcelona-Real Madrid de baloncesto de la jornada 23 de la Liga Endesa se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas.