Pipi Estrada tiene claro el suspenso de esta semana: José Bordalás. Tras las palabras del técnico del Getafe, en las que se quejó de la planificación y de que se sentía «engañado», el periodista deportivo reprueba a Bordalás, al que le pide «más trabajo y más honestidad». La matrícula de honor recae esta semana en Leo Messi por su premio Princesa de Asturias de los Deportes.