Pipi Estrada tiene claro el suspenso de esta semana: José Bordalás. Tras las palabras del técnico del Getafe, en las que se quejó de la planificación y de que se sentía «engañado», el periodista deportivo reprueba a Bordalás, al que le pide «más trabajo y más honestidad». La matrícula de honor recae esta semana en Leo Messi por su premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Pipi Estrada suspende a José Bordalás: «Menos orgullo, más trabajo y más honestidad»
María José Aparicio (Ayuntamiento de Madrid): "La inteligencia artificial va a cambiar de forma radical cómo gestionamos la movilidad"
Rafael García (CAM): "No seguimos los dogmas ideológicos ni el falso ecologismo, nos regimos por el rigor científico y tecnológico"
La inquietud de Paloma Långstrum (Tribbu): compartir coche para transformar la movilidad urbana
Jennifer López (TK Elevator): "Si cambias un ascensor viejo por uno nuevo, el ahorro energético puede ser del 60%"
El propósito primero: Antonio Espinosa de los Monteros narra en OKGREEN su experiencia como emprendedor
Cox, Sacyr y el Canal de Isabel II coinciden en que el futuro del agua se basará en la «resiliencia y eficiencia»
Germán García (KPMG): «La agenda de sostenibilidad es una agenda de eficiencia»
Ignacio Pérez-Carasa (Alsa): "No hay que demonizar al motor de combustión"
Cristina Riestra (CEOE): «Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cómo vamos a producir»
Alejandro Ramírez: "Ceuta no es capaz a día de hoy de autogestionar todos sus residuos"
La exposición 'Un viaje electrizante' de Iberdrola en Madrid agota todas sus entradas y supera los 20.000 visitantes en un mes
Trepa por una pared, vuela y aterriza: el espectacular coche eléctrico con el que Tesla ha asombrado al planeta
Rescatan contrarreloj a seis delfines y 300 peces luna atrapados en una red de pesca en Ceuta
Ríos de ceniza y lodo: la lluvia de otoño arrastra los restos del incendio de Burgohondo a los embalses
El agua contaminada de las duchas para inmigrantes instaladas por el Gobierno se vierte directamente al mar de Ceuta
¿Te dejarías rescatar por una cucaracha gigante? Crean insectos cíborg que te inyectan un fármaco vital
Los inmigrantes ilegales hacen sus necesidades junto al mar porque los baños del campamento del puerto de Ceuta no funcionan
Exigen transparencia sobre la evacuación de aguas residuales del campamento para inmigrantes de Ceuta
El menú de los inmigrantes en las playas de Ceuta: centollos y una lapa protegida pescados ilegalmente
Alarma en Ceuta por el impacto ambiental de 4.000 bolsas diarias de plástico que Cruz Roja reparte a los ilegales
Almeida se quita la boina: el alcalde de Madrid presume de sus buenos datos de calidad del aire
3.000 drones iluminan el Jarama: Madrid ensaya la movilidad aérea antes del Gran Premio de F1
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios