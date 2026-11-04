Amix Nutrition estrena el documental ‘Lo invisible’ sobre la cultura del esfuerzo en el deporte de élite. La marca de nutrición deportiva celebrará el 4 de noviembre en las salas de Cinesa Proyecciones de Madrid el preestreno del documental donde participan Blanca Hervás, Joel Álvarez y Kim Ángel, atleta, luchador de artes marciales mixtas y culturista, respectivamente.