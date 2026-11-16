España perdió ante Inglaterra rompiendo una racha de 44 partidos y Marcos López, en su sección OKSCOUTING, analiza esa derrota del equipo de Luis de la Fuente. «España demuestra un nivel muy alto, pudo ganar cualquiera, como en Wembley», analiza el analista futbolístico, que remarca que España e Inglaterra son las dos mejores selecciones del momento.