El significado del proverbio africano «hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la caza glorificará al cazador»

La riqueza cultural de África se transmite tradicionalmente de forma oral. Los proverbios africanos son píldoras de sabiduría que reflejan lecciones profundas sobre la comunidad, la paciencia, la naturaleza y la condición humana a través de metáforas sencillas de entender.

Hoy repasamos un proverbio africano popularizado por el célebre escritor nigeriano Chinua Achebe. Este proverbio contiene una lección sobre el poder, la historia y las perspectivas.

El poder de controlar el relato

Este proverbio se centra en el poder que tiene ser tú quien cuentes el relato. Generalmente, los ganadores son los que cuentan el relato y los que escriben la historia, edulcorándola a su conveniencia.

En este caso, el cazador siempre se pintará a sí mismo como un héroe valiente que lucha contra una bestia despiadada. La perspectiva del vencido, el león, queda totalmente omitida.

Justificación del cazador

Siguiendo el proverbio, la historia del cazador es justificada desde la violencia de la caza. Sin la voz del león, la matanza de este animal queda disfrazada de logro o progreso. Solo conociendo la versión de una de las partes, no conoceremos el contexto real de lo que ha pasado. Quizá el león solo estaba defendiendo a su manada.

Interpretación africana

Históricamente, África ha estado sometida al yugo de los colonizadores europeos. El proverbio del autor nigeriano pretende que los pueblos que han estado sometidos durante la historia, una vez conseguida su libertad, escriban su propia historia.

Solo los historiadores propios e imparciales son capaces de conocer la verdadera historia y justicia que descansa en cada acontecimiento que sucede en el mundo.

En resumen, el proverbio nos advierte de que ninguna historia está completa si solo escuchamos una de las partes y menos si es de quien ganó. Nos invita a ser críticos con los relatos, aunque sean oficiales, y buscar las voces silenciadas.