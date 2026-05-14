¿Qué significa ‘Hakuna Matata’, la expresión africana que se hizo famosa en la película ‘El Rey León’?

En 1994, «El Rey León» popularizó la expresión «Hakuna Matata» de la mano de Elton John y Tim Rice, quienes la encontraron en un libro de frases en suajili. El suajili es un idioma que pertenece al grupo de las lenguas bantúes y se habla en Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Madagascar (norte), Malaui, Mozambique, Ruanda, Somalia, Tanzania, Uganda y Zambia. En estos países, «Hakuna Matata» es una expresión de uso común que significa literalmente «no hay problema».

Su uso equivale a expresiones como «no pasa nada» o «todo está bien», transmitiendo una actitud relajada ante las situaciones de la vida cotidiana. La expresión se forma a partir de dos palabras: «Hakuna», que significa «no hay», y «Matata», que se traduce como «problemas» o «dificultades». En la película, Timón y Pumba enseñan a Simba a dejar atrás las preocupaciones y disfrutar el presente. «Hakuna matata, vive y deja vivir. Hakuna matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir hakuna matata», cantan en el estribillo.

El significado de ‘Hakuna Matata’

La filosofía de «Hakuna Matata» representa una forma de entender la vida basada en la la capacidad de vivir el presente sin dejarse dominar por la ansiedad del futuro o las cargas del pasado. En muchas ocasiones, la mente humana tiende a anticipar escenarios futuros o a recrear situaciones pasadas, lo que genera estrés, ansiedad o malestar emocional. Esta filosofía propone lo contrario: centrarse en el ahora, en el momento presente, como única realidad verdaderamente tangible.

Otro de los pilares de esta forma de pensamiento es la aceptación del fluir de la vida, la cual está llena de cambios, desafíos y momentos inesperados que, en muchas ocasiones, escapan a nuestro control. Ante estas situaciones, es habitual que las personas traten de luchar contra la realidad, pero existe otra manera de afrontar las dificultades: la aceptación.

Lejos de ser una actitud pasiva o de resignación, la aceptación implica un enfoque consciente que permite adaptarse a las circunstancias y fluir con ellas, incluso cuando no son favorables. Asimismo, esta filosofía promueve la idea de cultivar la alegría y la felicidad en lo cotidiano. No se trata necesariamente de grandes acontecimientos, sino de aprender a valorar los pequeños detalles.

Polémica por el registro

Disney registró la expresión «Hakuna matata» como marca comercial, y el estreno del remake de «El Rey León» en 2019 provocó que elactivista de Zimbabue Shelton Mpala lanzara una petición de Change.org, en la que se acusaba a la compañía de apropiación cultural. La iniciativa reunió más de 200.000 firmas de apoyo.

«La decisión de registrar la marca «Hakuna Matata» se basa puramente en la codicia y es un insulto, no solo al espíritu del pueblo suajili, sino también a África en su conjunto. Establece un precedente terrible y, para empezar, mancilla el espíritu mismo del término. En un momento en que la división se ha apoderado del mundo, uno pensaría que al relanzar una película que celebra las amistades poco probables, la aceptación y la unidad, Disney tomaría una decisión que va completamente en contra de estos valores», explicó Mpala.

Proverbios africanos