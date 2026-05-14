¿Qué significa ‘Hakuna Matata’, la expresión africana que se hizo famosa en la película ‘El Rey León’?
Éste es el país de África que tiene el español como lengua: es el único y muy pocos los saben
Para mantener las hormigas alejadas de tu balcón o jardín, basta con unos pocos dientes de ajo macerados
Qué significa el proverbio chino: "Cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento"
En 1994, «El Rey León» popularizó la expresión «Hakuna Matata» de la mano de Elton John y Tim Rice, quienes la encontraron en un libro de frases en suajili. El suajili es un idioma que pertenece al grupo de las lenguas bantúes y se habla en Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Madagascar (norte), Malaui, Mozambique, Ruanda, Somalia, Tanzania, Uganda y Zambia. En estos países, «Hakuna Matata» es una expresión de uso común que significa literalmente «no hay problema».
Su uso equivale a expresiones como «no pasa nada» o «todo está bien», transmitiendo una actitud relajada ante las situaciones de la vida cotidiana. La expresión se forma a partir de dos palabras: «Hakuna», que significa «no hay», y «Matata», que se traduce como «problemas» o «dificultades». En la película, Timón y Pumba enseñan a Simba a dejar atrás las preocupaciones y disfrutar el presente. «Hakuna matata, vive y deja vivir. Hakuna matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir hakuna matata», cantan en el estribillo.
El significado de ‘Hakuna Matata’
La filosofía de «Hakuna Matata» representa una forma de entender la vida basada en la la capacidad de vivir el presente sin dejarse dominar por la ansiedad del futuro o las cargas del pasado. En muchas ocasiones, la mente humana tiende a anticipar escenarios futuros o a recrear situaciones pasadas, lo que genera estrés, ansiedad o malestar emocional. Esta filosofía propone lo contrario: centrarse en el ahora, en el momento presente, como única realidad verdaderamente tangible.
Otro de los pilares de esta forma de pensamiento es la aceptación del fluir de la vida, la cual está llena de cambios, desafíos y momentos inesperados que, en muchas ocasiones, escapan a nuestro control. Ante estas situaciones, es habitual que las personas traten de luchar contra la realidad, pero existe otra manera de afrontar las dificultades: la aceptación.
Lejos de ser una actitud pasiva o de resignación, la aceptación implica un enfoque consciente que permite adaptarse a las circunstancias y fluir con ellas, incluso cuando no son favorables. Asimismo, esta filosofía promueve la idea de cultivar la alegría y la felicidad en lo cotidiano. No se trata necesariamente de grandes acontecimientos, sino de aprender a valorar los pequeños detalles.
Polémica por el registro
Disney registró la expresión «Hakuna matata» como marca comercial, y el estreno del remake de «El Rey León» en 2019 provocó que elactivista de Zimbabue Shelton Mpala lanzara una petición de Change.org, en la que se acusaba a la compañía de apropiación cultural. La iniciativa reunió más de 200.000 firmas de apoyo.
«La decisión de registrar la marca «Hakuna Matata» se basa puramente en la codicia y es un insulto, no solo al espíritu del pueblo suajili, sino también a África en su conjunto. Establece un precedente terrible y, para empezar, mancilla el espíritu mismo del término. En un momento en que la división se ha apoderado del mundo, uno pensaría que al relanzar una película que celebra las amistades poco probables, la aceptación y la unidad, Disney tomaría una decisión que va completamente en contra de estos valores», explicó Mpala.
Proverbios africanos
- «Si quieres ir deprisa ve solo, si quieres ir despacio ve acompañado»
- «Un árbol se conoce por sus frutos»
- «La felicidad requiere algo que hacer, algo que amar y algo que esperar»
- «Cuando la luna llena te ama, ¿por qué preocuparse por las estrellas»
- «Un tigre no tiene que proclamar su fiereza»
- «La mentira puede correr un año, la verdad la alcanza en un día»
- «Para educar a un niño hace falta la tribu entera»
- «Un ejército de ovejas dirigido por un león vencerá a un ejército de leones dirigido por una oveja»
- «Después de haber recorrido el mundo entero en busca de la felicidad, te das cuenta de que estaba en la puerta de tu casa»
- «Quien dice la verdad nunca se equivoca»
- «Cuando el ratón se ríe del gato, es que hay un agujero cerca»
- «Un árbol se conoce por sus frutos»
- «La persona que apunta con un dedo a otra tiene otros tres dedos apuntados hacia ella»
- «La boca de un anciano está vacía de dientes, pero llena de sabiduría»
- «Si instruimos a un niño, preparamos a un hombre si instruimos a una mujer, preparamos a toda la aldea»
- «La madera que ya ha ardido no es difícil que prenda fuego»
- «Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran»
- «Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo»
- «Aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia»
- «Lo que el viejo ve por estar sentado no lo percibe el joven que está de pie»
«Las lenguas de los que critican son como las patas de las moscas aterrizan en cualquier cosa que encuentran»
- «Mientras vivamos en la ignorancia seremos siempre los unos enemigos de los otros»
- «La delicadeza de los gestos revela la de los sentimientos»