Robert de Niro (82 años): «Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no esta por encima de mi ni yo estoy por debajo de él»
Robert De Niro: "Siempre se ha de cazar la pieza mediante una sola bala. Hacerlo con dos es una chapuza"
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Robert Anthony De Niro (Nueva York, 17 de agosto de 1943) es un actor estadounidense, ganador de dos Premios Óscar por sus interpretaciones en «El padrino: Parte II» (1974), donde dio vida al joven Vito Corleone, y «Toro salvaje» (1980), en la que encarnó al boxeador Jake LaMotta. Es considerado uno de los actores más influyentes de su generación y es ampliamente reconocido por sus papeles de gánsteres y personajes de gran intensidad psicológica.
Durante su carrera ha demostrado una notable versatilidad al participar en producciones de drama, crimen, suspenso, comedia e incluso cine de época. Su asociación con Martin Scorsese ha dado lugar a algunas de las películas más destacadas de la historia del cine, entre ellas «Taxi Driver» (1976), «Toro salvaje» (1980), «El rey de la comedia» (1982), «Casino» (1995), «El irlandés» (2019) y «Los asesinos de la luna» (2023). Asimismo, ha protagonizado o participado en otras obras de gran relevancia como «The Deer Hunter» (1978), «Érase una vez en América» (1984), «Heat» (1995), «Ronin» (1998), «Silver Linings Playbook» (2012) y «Joker» (2019), consolidando una carrera caracterizada por la calidad y la diversidad de sus interpretaciones.
La reflexión de Robert de Niro sobre Dios
La frase «Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no está por encima de mí ni yo estoy por debajo de él», atribuida a Robert De Niro, invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la espiritualidad y la búsqueda de la propia identidad. Más allá de interpretarla de forma literal, se puede entender como una expresión simbólica que plantea la igualdad esencial entre el individuo y lo divino.
La cita también se puede entender como una metáfora sobre la autoestima y las fortalezas del ser humano. En lugar de expresar superioridad, podría sugerir que cada persona posee un valor intrínseco y una capacidad extraordinaria para crear, amar, aprender y transformar el mundo. En definitiva, esta reflexión plantea preguntas sobre la relación entre el ser humano y lo trascendente, el significado de la igualdad espiritual y la manera en que interpretamos conceptos como Dios, identidad y libertad.
A lo largo de su carrera, De Niro ha recibido numerosas nominaciones a los principales premios de la industria cinematográfica. Ha sido candidato en múltiples ocasiones a los Premios Óscar y a los Globos de Oro, obteniendo dos Óscar (como mejor actor de reparto por «El padrino: Parte II» (1974) y como mejor actor por «Toro salvaje» (1980)), además de un Globo de Oro. En 1981 también recibió la Copa Volpi al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia por su interpretación en «Confesiones verdaderas». Es considerado uno de los máximos exponentes de la actuación de método, inspirada en las técnicas desarrolladas por Konstantín Stanislavski.
Las mejores frases
- «No te ates a nada que no puedas dejar en menos de 30 segundos cuando la poli te pisa los talones»
- «La soledad me ha perseguido siempre. A todas partes. En los bares, en los automóviles, en las calles y en las tiendas. No tengo escapatoria»
- «Hay tres maneras de hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y la mía»
- «Si hay duda, es que no hay duda»
- «Todos pagamos un precio por las acciones que realizamos en el pasado, ¿pero cuándo ha sido suficiente?»
- «Se llega más lejos con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable»
- «No hay nadie más aquí… ¿Me estás hablando a mí?»
- «Si no formas parte de la solución, lo eres del problema. Si no, solo formas parte del paisaje»
- «Siempre se ha de cazar la pieza mediante una sola bala. Hacerlo con dos es una chapuza»
- «Tengo una mente anticuada respecto al honor: ‘ojo por ojo’ y cosas así»
- «En un casino la primera regla es hacerlos jugar sin cesar y conseguir que vuelvan. Cuanto más tiempo jueguen, más dinero pierden»
- «El desierto me parecía un lugar inquietante. Nunca podías saber quién estaba enterrado allí»
- «La diferencia entre el predicador y yo es que él trabaja para Dios… y yo soy Dios»
- «Por las noches sale gente de todas las clases. Putas, macarras, ladrones, traficantes de droga… Algún día llegará una lluvia que limpiará las calles de toda esa porquería»
- «Soy como Dios y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios y él es del mismo tamaño que yo»
- «Un tipo de mi posición siempre debe tener a mano mucho dinero en metálico, los polis untados y los matones, que no aceptan cheques»
- «Se dice que no hay religión suficiente para que las personas se amen entre sí, pero sí para que se odien»
- «¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? Sal, ratita, quiero verte la colita»
- «Según una encuesta, las mujeres dicen sentirse más cómodas desvistiéndose delante de hombres que delante de otras mujeres. Ellas creen que las mujeres las juzgan demasiado; nosotros simplemente nos sentimos agradecidos»