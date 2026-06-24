Carl Rogers, psicólogo (85 años): «La mayor soledad no es estar solo, sino no poder ser quien eres»

Muchas personas asocian la soledad a la falta de compañía. Sin embargo, el psicólogo estadounidense Carl Rogers sugiere que existe una forma aún más profunda en la que una persona se siente sola. Para él, la mayor soledad no se produce necesariamente cuando estamos solos, sino cuando sentimos que realmente no podemos ser nosotros mismos de forma natural.

Rogers, una de las figuras más destacadas de la psicología humanista, afirma que todo ser humano tiene la necesidad natural de ser aceptado, comprendido o valorado por el resto de la sociedad. El problema surge cuando alguien comienza a ocultar su verdadera versión, dejando de lado sus sentimientos, pensamientos y rasgos personales por miedo al rechazo social.

Cumplir con las expectativas impuestas

Esta reflexión sigue siendo sumamente importante en los tiempos que corren, dado que esta es una era marcada por la constante exposición a las redes sociales y la presión por cumplir con las expectativas externas. Muchas personas interactúan a diario con múltiples personas y, sin embargo, sienten que no pueden mostrar sus verdaderas emociones y pensamientos.

En la práctica, esto se manifiesta en situaciones cotidianas. Cuando una persona debe fingir estar de acuerdo con todo para evitar conflictos, ocultar vulnerabilidades, asumir roles que no le corresponden con su personalidad o vivir de una manera que intente ajustarse a la imagen que los demás esperan.

La importancia de ser uno mismo

El pensamiento psicológico no fomenta el rechazo de las normas sociales ni la exposición sin restricciones de la vida personal. El mensaje radica en la importancia de construir relaciones en las que haya espacio para la honestidad emocional y la autenticidad.

Los expertos en comportamiento personal suelen asociar la autenticidad con mayores niveles de bienestar, autoestima y satisfacción en las relaciones. Cuanto más libre se siente una persona para ser ella misma, menor es la posibilidad de sentirse sólo.

Quizás sea precisamente por eso que esta reflexión sigue todavía vigente en la sociedad. Rogers nos recuerda que la verdadera conexión no depende únicamente de la presencia de los demás, sino de la posibilidad de ser aceptados sin tener que ocultar quiénes somos realmente.