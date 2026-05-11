Zeus, hijo de Sara Montiel, nos desvela su proyecto más impactante: «He resucitado a mi madre»

El próximo 13 de mayo no será una fecha cualquiera para Zeus Montiel. Ese día verá la luz una nueva versión de Atrévete otra vez, el tema que popularizó su madre, la icónica Sara Montiel, en 1988, y que ahora regresa convertido en una pieza disco, electropop y retro pensada para conectar generaciones. Pero lo que convierte este lanzamiento en algo más que un simple remake es una decisión creativa que roza lo emocionalmente imposible: la artista vuelve a aparecer en el proyecto gracias a la inteligencia artificial. «Evidentemente, la guinda del pastel es el haber revivido a mi madre. Hemos resucitado a Sara Montiel», explica Zeus en una entrevista exclusiva para COOL. «Canta con nosotros una parte y sale en el videoclip como una integrante más del propio tema».

El impacto emocional de esa decisión no es una exageración narrativa, sino algo que el propio artista describe con absoluta naturalidad. «A mí me ha emocionado mucho verla in situ en el videoclip, porque parece que realmente está ahí, que está viva», reconoce. La sensación, insiste, fue inesperada incluso para él: «Al principio estaba un poco reacio… No pensaba que fuera a qutar tan bien como ha quedado. Hay partes en las que realmente parece que es mi madre de verdad», señala. La impresión es tan fuerte que Zeus resume el efecto con una sola palabra cuando se le pregunta qué cree que pensaría ella: «Fliparía».

Un proyecto construido entre memoria, música y México

La nueva versión de Atrévete otra vez no es solo una actualización sonora de un tema previo. Zeus ya había trabajado una primera versión hace unos años, pero ahora insiste en que el resultado pertenece a otra etapa completamente distinta. «Fue una versión que hice, pero lo de ahora es mucho más especial», explica. «Va dentro del mismo género, pero es más elaborado, más perfeccionado todo».

La intención de esta nueva producción ha estado clara desde el inicio: respetar la esencia original de los años 80, pero reinterpretarla desde un sonido actual. «Hemos querido fusionar lo retro, lo vintage, mantener esa esencia de los 80 y actualizarla a la instrumentación de hoy en día. Es como una fusión atemporal de aquella época con la de ahora», explica Zeus, que define el resultado como exactamente lo que buscaban a nivel estético: «Suena muy fresco, muy moderno, elegante también, que es lo que queríamos». En ese proceso ha sido clave la colaboración con la cantante y actriz mexicana Mariana Ochoa, exintegrante del grupo OV7 (antes Onda Vaselina), con quien refuerza el carácter internacional del proyecto y construye un puente musical entre España y México.

La conexión surgió a través de su entorno profesional. «Por mediación de mi representante y de la cantante Jennifer Rojo. Nos pusieron en contacto porque yo quería colaborar con una cantante de México y hacer algo especial allí. Para mi madre fue muy especial ese país», explica. A partir de ahí, el proyecto tomó una dirección muy concreta.

La elección del tema, lejos de ser aleatoria, estuvo guiada tanto por su significado como por el contexto musical actual. «Me dijeron: pásame canciones de tu madre más actuales… y eligió Atrévete otra vez por lo que dice la letra y lo que queríamos adaptar», recuerda. Y es que también influyó la tendencia musical en México: «Ahora están muy de moda las canciones de despecho», apunta Zeus. Referencias que llevaron a un enfoque más festivo, pensado incluso para escenarios como el Pride de Madrid y su expansión internacional.

Más allá del apellido: identidad artística, carrera y presión profesional

En paralelo a este homenaje, Zeus insiste en que su objetivo no es quedarse únicamente en la figura de «hijo de», sino consolidar una carrera propia en la música. Reconoce que el proceso ha sido progresivo y que, aunque el apellido abre puertas, también ha supuesto un condicionante constante en su desarrollo artístico, especialmente en nuestro país. «Poco a poco la gente me está descubriendo y me está valorando como artista y no únicamente como ‘hijo de’», explica. «Siempre he reivindicado mi derecho a poder ejercer mi profesión, pero es complicado por el estigma que existe en España con ser ‘hijo de’».

En ese recorrido también aparece una reflexión sobre la parte menos visible de la industria musical: la presión mental. «Creo que el 80% de las personas que nos dedicamos al arte hemos padecido el síndrome del impostor en algún momento», señala. «El pensar que no somos suficientemente buenos para lo que queremos hacer… es algo muy común». Zeus reconoce que, con el tiempo, ha aprendido a gestionar esas inseguridades, aunque no desaparecen del todo en un entorno tan exigente: «Es un mundillo que desgasta mucho a nivel psicológico porque es como un amor no correspondido: le das todo y a veces no obtienes lo que esperas».

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Vida personal: entre la exposición pública y una etapa de calma

En lo personal, Zeus se encuentra en una etapa de mayor estabilidad y replanteamiento. Tras su última relación conocida con Susana Bianca, exconcursante de GH VIP, confirma que actualmente está soltero. No obstante, reconoce que le apetece encontrar el amor y dedicarse a él después de haber priorizado en exceso su carrera profesional en los últimos años. «Estoy en un punto de mi vida en el que quiero dar más prioridad a lo que me pueda llenar como persona», explica. «Me he obsesionado tanto con lo profesional que he evitado o no he querido tener cosas que realmente me pueden hacer incluso más feliz», añade el artista.

Esa relación con el trabajo, admite, no es casual. Zeus reconoce que su forma de entender la disciplina y la constancia está directamente vinculada a lo que vivió en casa y a la influencia de Sara Montiel. En su relato, el trabajo no solo ha sido una elección profesional, sino también una especie de herencia emocional. «He vivido mucho lo del trabajo desde pequeño, lo que es el esfuerzo, la carrera, la constancia…», viene a transmitir en la conversación, dejando entrever que esa exigencia también forma parte de lo que observó en su entorno familiar.

En ese sentido, reconoce también que, durante etapas de su vida, veía a su madre de forma intermitente cuando ella estaba en Madrid, dentro de una dinámica marcada por agendas profesionales intensas. Esa convivencia fragmentada y el peso de una figura tan absorbente en lo artístico forman parte del imaginario que, según él mismo sugiere, ha influido en su manera de enfocarse hacia la disciplina y el trabajo constante.

Esa evolución personal, asegura, tiene que ver con una forma distinta de entender la vida y las relaciones, más abierta y menos rígida que en etapas anteriores. Sin dramatismos, pero con una mirada más consciente, Zeus reconoce que ahora se permite vivir sin tanta autoexigencia, dejando espacio a lo personal sin que eso suponga renunciar a su carrera. «Antes era mucho más cuadriculado», viene a explicar, «y ahora estoy en un punto en el que quiero abrirme más a lo que me haga feliz como persona», concluye.