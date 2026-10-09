El videojuego ‘Cyberpunk 2077’ tendrá una película de acción real: ¿aparecerá Keanu Reeves?

Hollywood ha puesto el foco en el mundo de los videojuegos y, hasta que no termine dicha tendencia, la industria no va a desacelerar ese interés masivo en adaptar al terreno de las series y el cine los títulos más destacados de las consolas. Sin ir más lejos, este año la taquilla ha vivido éxitos comerciales de la talla de Super Mario Galaxy: la película o la divertidísima Resident Evil. Pero si uno mira en la futura agenda de la mayoría de estudios, resulta casi inabarcable contar la cantidad de proyectos relacionados con las licencias comerciales más punteras de marcas como PlayStation, X-Box o Nintendo que están por estrenar. La última en sumarse a la moda ha sido el ambicioso juego de mundo abierto de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077.

Su lanzamiento fue uno de los más polémicos de la historia reciente de los videojuegos. Entre otras cosas, porque el título salió en 2020 con toda una serie de bugs (errores) y caídas de rendimiento que convertían jugarlo en una experiencia ineficaz y torpe. De hecho, Sony llegó a retirarlo de sus tiendas temporalmente y ofrecer reembolsos completos a los compradores. Con el tiempo y tras varias actualizaciones y expansiones, el universo futurista y distópico obtuvo la redención de la comunidad, convirtiendo al juego en un reclamo de culto que ha terminado vendiendo 40 millones de copias en todo el mundo y que ha prolongado su universo con la aplaudida serie de animación de Netflix, Cyberpunk: Edgerunners. Ahora, con el estreno de la segunda temporada a la vuelta de la esquina, sabemos que Paramount Pictures pretende llevar a Night City al terreno de la acción real con un largometraje que deberá ser tan ambicioso como caro, en términos de financiación presupuestaria.

‘Cyberpunk 2077’ tendrá una película de acción real

Deadline fue la primera en dar la noticia, aunque todavía se desconoce el director, guionista o quién será el actor que asuma el rol protagonista de una historia que no tendría por qué seguir los designios narrativos del videojuego. Por tanto, tampoco existe una fecha de estreno prevista.

Lo que sí se sabe es que detrás de la adaptación está Lorenzo di Bonaventura, un productor ejecutivo de Hollywood que ha estado detrás de blockbusters comerciales como la saga Transformers. Se espera además que la propia CD Projekt ejerza como otro de los agentes de la producción creativa, supervisando la fidelidad del encargo.

¿De qué trata ‘Cyberpunk 2077’?

La creación del estudio de The Witcher nos pone en la piel de V, un mercenario que, tras un golpe que sale mal, termina con un chip instalado en el constructo digital de su cabeza. Este contiene la personalidad de Johnny Silverhand, un carismático rebelde que supuestamente murió décadas atrás. El desencadenante inicia una cuenta atrás para separar ambas consciencias, antes de que sea demasiado tarde.

En el videojuego, Silverhand tuvo el rostro y la voz de Keanu Reeves, transformándose en la viva imagen de la marca. Parece evidente que su fichaje para el filme es un requisito que encandilaría de lleno a los fans acérrimos de la popular historia de ciencia ficción.