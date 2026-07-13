‘Vaiana’ se hunde: Disney firma su enésimo fracaso en el live-action y podría perder 125 millones de dólares

Era algo previsible para casi todos, menos para Disney: el live-action de Vaiana es un fracaso mundial. La estrategia comercial de traer de vuelta los grandes clásicos de la compañía en el formato de la acción real está siendo una noria financiera dentro de la casa del ratón. Porque aunque Lilo & Stitch (2025) fue un éxito comercial en la cartelera del año pasado, en términos generales, el estudio californiano está sobredimensionando el reclamo real de algunos de sus proyectos. Y lo peor es que cada uno de ellos posee un estatus presupuestario de difícil retorno económico, generando pérdidas millonarias como la del reciente título de Thomas Kail.

El caso de la aventura marina escrita por Jared Bush es curioso. El tropiezo en la taquilla del remake llega sólo dos años después de una secuela animada que logró superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en el box office. La cinta primigenia acumuló más de 643 millones y, en términos de merchandising y royalties, la línea de juguetes le ha procurado a la marca unos 22 millones. Gracias a su potente banda sonora, la propiedad intelectual ha logrado reunir 26 millones de dólares en reproducciones musicales y convertir el filme original en uno de los largometrajes más vistos de Disney Plus. Entonces, ¿cómo es posible que su adaptación fuera del terreno de la animación pueda llegar a costarle a la major un descalabro tan gigantesco? Bueno, da la sensación de que el público está agotado del ejercicio repetitivo de algunas franquicias. Sobre todo, teniendo en cuenta que la primera película de Vaiana se estrenó hace una década.

El live-action de ‘Vaiana’ podría perder 125 millones de dólares

Tras recaudar 95 millones de dólares en su primer fin de semana, fuentes de Deadline hablan de que el filme podría terminar perdiendo entre 100 y 125 millones en su paso por el patio de butacas. El problema principal es el mal endémico de un Hollywood que necesita, como sea, reducir el costo de sus superproducciones: Vaiana ha tenido un presupuesto de 250 millones de dólares. Todo ello sin contar el titánico ejercicio de marketing y de una promoción que ha puesto el foco en la mediática presencia de Dwayne Johnson.

El otro punto errático recae en la decisión de proyectar la producción en una ventana de julio cargada de alternativas competitivas dentro del cine familiar. Desde el remanente prolongado de Toy Story 5 a la irrupción de Minions & Monsters. Sin embargo, el gran desafío llega en pocos días, con el estreno de La Odisea y, una semana después, la proyección en salas de la esperadísima Spider-Man: Brand New Day.

El estocazo definitivo: la crítica la ha destrozado

Aparte de las más que probables futuras pérdidas y haber depauperado el valor de la marca, Vaiana tiene el discutible honor de ser el live-action peor valorado de Disney. Un estocazo final que pone en peligro incluso nuevas entregas en su registro animado.