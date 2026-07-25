Tráiler de ‘Blade Runner 2099’: Michelle Yeoh y Hunter Schafer brillan en la ambiciosa producción de Prime Video

Las franquicias ya no son sólo un reclamo para los cines. El auge de las plataformas de streaming ha conseguido que estas puedan expandirse en series de televisión que hace algunos años, resultaban impensables. Entre otras cosas, porque algunos géneros precisan de una inversión y efectos especiales que, hasta hace bien poco, parecían exclusivos del celuloide. El ejemplo perfecto de esto lo podemos ver reflejado en el primer tráiler de Blade Runner 2099, la ficción seriada del spin-off del universo de Phillip K. Dick que Amazon va a estrenar a finales del presente 2026.

Ha pasado una década desde la proyección en salas de Blade Runner 2049. Hoy la recordamos como un brillante título de culto, pero en realidad fue un fracaso comercial a la altura de su antecesora, la obra primigenia de Ridley Scott de 1982. Ahora, el camino de la propiedad intelectual continúa y, gracias a la reciente Comic-Con de San Diego, hemos sido testigos del primer y espectacular adelanto de la producción protagonizada por la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh.

Tráiler de ‘Blade Runner 2099’: un espectáculo audiovisual apabullante

Creada por Silka Luisa, creadora de Las luminosas (2022), Blade Runner 2099 nos presenta a Olwen (Yeoh), una humana sintética creada para trabajos manuales que se acerca al final de su vida. Coprotagonizando la historia, encontramos a Cora (Hunter Schafer), una humana que lleva huyendo toda su vida de los Blade Runner y cuyo objetivo principal es establecer un futuro estable para su hermano menor.

El resto del elenco principal se completa con Dimitri Abold y Lewis Gribben, mientras que en el apartado secundario aparecen Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi. En la producción ejecutiva se encuentra el propio Ridley Scott, sobre un material escrito por la propia Luisa y Tom Spezialy, guionista de The Leftovers (2014). Los dos primeros capítulos están dirigidos por el veterano Jonathan van Tulleken, quien atesora una filmografía envidiable realizando series como Misfits (2009), Shôgun (2024), Lucky (2026) o El cabo del miedo (2026), entre otras.

En el tráiler promocional destacan, sobre todo, unos efectos especiales majestuosos que nos involucran desde el primer plano en esa ciudad futurista de replicantes y sus cazadores. El rol de Cora los odia, pues tal y como señala en el adelanto, «les han arrebatado todo» a los humanos. El enfrentamiento entre ambos bandos nunca ha estado tan parejo y el germen de esa batalla identitaria y social será el núcleo dramático de los ocho episodios de una trama que se plantea como una miniserie, con un inicio y un final cerrado.

Al igual que la cinta original, la serie bebe directamente del mundo creado por K. Dick en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un universo que ha derivado en videojuegos y series recientes de animación de la talla de Blade Runner: El loto negro (2021).

¿Cuándo se estrenará en el streaming?

Todos los capítulos de Blade Runner 2099 llegarán a la vez a la plataforma de Prime Video el 25 de noviembre.