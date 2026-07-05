Santiago Segura y el terror ‘youtuber’ salvan la taquilla española: más de 38 millones de entradas vendidas hasta junio

Los cines españoles celebran las buenas cifras del primer semestre de 2026, con una buena facturación por las más de 38 millones de entradas vendidas. Las salas han notado una mayor afluencia de público, especialmente por títulos que han sido fenómenos cinematográficos este año: Torrente presidente, Aída y vuelta, Backrooms, Obsession y Toy Story 5. O lo que es lo mismo, dos títulos de cine español, dos de terror firmados por jóvenes youtubers y uno de animación.

La buena salud del circuito no sólo se ve en la cifra de ventas, sino también en la regularidad con la que los espectadores han asistido al cine. Además, la audiencia ha acudido atraída por fórmulas habituales, tanto como por producciones originales, óperas primas y largometrajes de autor que han, incluso, rejuvenecido el público de las butacas. En este caso destacan de manera muy notable Backrooms y Obsession.

En Backrooms, Kane Parsons adapta su propia serie de YouTube con la que arrasó con 16 años, cuando aprendió de manera autodidacta a crear digitalmente sus inquietantes metrajes. Desde su estreno en 2022, los 22 vídeos cortos que firmaba como Kane Pixels acumulan 200 millones de reproducciones.

Esta serie está basada, a su vez, en una creepypasta -historias cortas y virales de terror- que surgió en 4chan y contaba la exploración de un edificio de oficinas sin ventanas. Nació a raíz de una foto de una antigua tienda de muebles de Wisconsin, y dio pie a que los usuarios de 4chan y de Reddit comenzaran a compartir imágenes propias de terror liminal, es decir, de espacios de tránsito en los que, sin embargo, no hay nadie y con una estética particular: aeropuertos a altas horas de la madrugada, pasillos de hoteles, centros comerciales vacíos…

Con su ópera prima, Parsons ha firmado el mejor debut de la historia de una película de terror original, el mejor de un cineasta novel fuera de franquicias y ha sido el director más joven en alcanzar el número 1 en taquilla. Backrooms ha recaudado casi 350 millones de dólares a nivel mundial, una película más que rentable dada su inversión, con una factura inferior a 10 millones. Es, así, la primera película de la historia de la productora A24 que supera la marca de los 300 millones.

Obsession también se ha convertido en un fenómeno de récords históricos. La película de Curry Baker, que debutó en YouTube con Milk & Serial y una inversión de 800 dólares, tuvo una factura de 750.000 dólares y ha recaudado, de momento, 380 millones. En EEUU, donde se estrenó meses antes que en España, se convirtió en la primera película desde E.T. El extraterrestre (1982) en incrementar su recaudación de entradas durante tres fines de semana consecutivos fuera de la temporada navideña.

Actualmente, las películas suelen caer con fuerza tras su estreno, pero Obsession subió un 39% en su segundo fin de semana y otro 14% en el tercero. Además, le arrebató el récord histórico de mantenimiento en el cine de terror a El proyecto de la bruja Blair (1999). Asimismo, es de las más rentables del siglo, al haber multiplicado su presupuesto por casi 400 veces, y ha pulverizado el récord de El Exorcista en la recaudación de Estados Unidos.

La recaudación del cine español

En lo que respecta al cine español, acumuló cerca de 60 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, aunque más de la mitad de esa cifra la generaron dos películas: Torrente presidente y Aída y vuelta, que concentraron el 56% del total recaudado por el producto nacional, según recoge Box Office España.

En general, los cines españoles han ingresado entre 273 y 275 millones de euros, es decir, más de 38 millones de entradas vendidas, según los datos facilitados por Rentrak. Al mismo tiempo, el precio de las entradas sigue encareciéndose, con una media de 7,26 euros (una subida del 3,7% frente al año anterior). Si se comparan con las tarifas de 2023, han subido un 10%.

Destaca esta vez que los grandes éxitos no los acaparan las majors, sino el circuito independiente y las distribuidoras medianas, gracias nuevamente al impulso de los sellos indie de EEUU. En el mercado norteamericano, los distribuidores alternativos se adjudicaron la cuota del 27,4%, con más de 1.000 millones de dólares, gracias a películas como La asistenta y Michael (Lionsgate), Backrooms, El drama y Marty Supreme (A24). En cuanto a España, representaron el 22,3% del mercado, con 66 millones de euros por los mismos títulos, en general, aunque contribuyó también el fenómeno de Los Domingos (BTeam).

Las majors, por su parte, acapararon el 77% de los ingresos totales de la taquilla española, más de la mitad de ellos provenientes de Disney y Universal. La factoría de los sueños es la responsable de El diablo viste de Prada 2 o Toy Story 5, y Universal de Obsession. Mención especial merece Sony Pictures en España por Torrente presidente y Aída y vuelta. Y todo esto sin contar con los buenos augurios de taquilla para La Odisea, de Christopher Nolan, que se estrena este mes de julio.