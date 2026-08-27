La ‘resurrección’ de Val Kilmer con IA desata la polémica: el debate que divide a Hollywood sobre los actores fallecidos

El actor Val Kilmer se convirtió en los años noventa en una de las estrellas mejor pagadas de los años noventa. Todos recordamos sus apariciones en películas como Top Gun, Batman Forever, The Doors o El Santo, pero por desgracia falleció por desgracia el 1 de abril de 2025 y sus millones seguidores se quedaron huérfanos. Esta semana se ha difundido un fragmento de unos siete minutos de la película As Deep as the Grave (Tan profundo como la tumba) dirigida por Coerte Voorhees y ha surgido una nueva polémica en Hollywood por la recreación de unas imágenes del actor Val Kilmer con inteligencia artificial. El actor murió a los 65 años y no rodó ni una sola escena de esta película, aunque sí es cierto que Val Kilmer había aceptado el papel del padre Fintan años antes de morir y el personaje fue concebido pensando en el actor.

La polémica ha surgido porque no se trata solo de una fotografía o unos segundos del tráiler, sino que en estos 7 minutos se ve perfectamente como habla y se mueve la versión del actor creada por IA. La película fue rodada en 2022 y relata la historia real de Ann Morris, la primera arqueóloga que fue co-descubridora de los anasazi, la primera civilización en América del Norte. El papel de la versión en IA de Val Kilmer es el del padre Fintan, un sacerdote católico que se debate entre la misión de fundar una nueva iglesia y el respeto por el pueblo navajo y su cultura.

Esta versión del actor fallecido se ha hecho con fotografías familiares, imágenes de sus películas y grabaciones de voz y posiblemente se estrenará en 2027. Según publica Entertainment Weekly, se espera que Kilmer aparezca en un tercio del metraje de la película, cuya duración prevista es de tres horas.

La reacción de los espectadores

Para algunos espectadores esta versión de Kilmer realizada con IA es sorprendente, pero para otros es «aterrador», «macabro» o «repugnante». Además, se ha criticado la rigidez de la voz y de algunas miradas del actor que no parecen naturales.

Según Indiwire: «Kilmer, quien falleció en 2025 tras luchar contra un cáncer de garganta , había sido elegido originalmente para participar en As Deep as the Grave y estaba entusiasmado por aparecer en la película, ya que estaba ambientada en el suroeste de Estados Unidos, donde residía en Nuevo México. Los retrasos por la COVID-19 y la enfermedad de Kilmer le impidieron llegar al set».

Además, la familia del actor aprobó en su momento este proyecto como también explican en Indiwire: «Su familia, incluyendo a sus hijos Mercedes y Jack, aprobó el uso de inteligencia artificial para crear una versión digital de su padre para la película. La producción se basó en las directrices del Sindicato de Actores (SAG) y compensó a los herederos de Kilmer por su participación».

Su familia ha comentado que su padre deseaba acudir al rodaje, pero la enfermedad se lo impidió. Según su hija, Mercedes Kilmer: «Tenemos que enfrentarnos a esta tecnología de una forma u otra». De hecho, no solo lo autorizó sino que facilitó material personal y recibió una compensación.

Un precedente sobre el uso de la inteligencia artificial

Aunque por lo que parece estas réplicas digitales del actor fallecido están autorizadas, la polémica se ha desatado. Y eso que SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine y Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) ha confirmado que se obtuvo el consentimiento necesario y recuerda que las réplicas digitales de intérpretes fallecidos deben ser transparentes, autorizadas y remuneradas.

De hecho aunque ya en diversas películas se ha rejuvenecido a actores o reconstruido rostros, esta es la primera cinta en la que se da un papel fundamental a un actor fallecido mediante una interpretación generada con IA sin que hubiera rodado una sola escena. La hija del actor, Mercedes Kilmer también recuerda que su padre llegó a ver en estas tecnologías la posibilidad de «sentar un precedente» sobre derechos y remuneración.

Entre los problemas que pueden surgir por la creación de estas réplicas digitales, destaca la posibilidad de que se convierta en una amenaza laboral para los actores. Para ellos está claro que estas réplicas de actores fallecidos se pueden convertir en una competencia para los vivos. La IA, como han defendido los responsables de esta película, permite producir más rápido y de una forma más barata, y estos puede ser a la larga un problema para los actores.

También, aunque en este caso cuenta con la autorización familiar, se puede convertir en un precedente de la explotación comercial de la imagen de los actores muertos mediante IA. Hay que tener en cuenta que su voz, su rostro o su cuerpo se podrían reutilizar de forma indefinida y esto podría convertirse en un gran problema.

Mercedes Kilmer es consciente del problema y ha explicado que el apoyo de la familia a este proyecto no supone una licencia ilimitada para seguir creando nuevas versiones digitales de su padre. Veremos si en un futuro esto se respeta y no supone un precedente para la utilización de la imagen de los actores muertos con el consentimiento o no de su familia.