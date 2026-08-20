La reacción de Matt Damon al descubrir que Tom Holland nunca había visto este clásico de la ciencia ficción: «¿Estás bromeando?»

Tom Holland se ha convertido en el actor del verano al convertirse en uno de los protagonistas de la película La Odisea de Christopher Nolan y también el de Spider-Man: Un nuevo día . Aunque a algunos no les ha gustado su forma de dar vida al personaje de Telémaco, el atribulado hijo de Odiseo, a otros les parece que es el papel más maduro de la carrera del actor hasta el momento. Lo que está claro que es el hombre de moda y, por eso, han sorprendido unas declaraciones que hizo durante la promoción de la película La Odisea en la que confesó que nunca había visto Matrix, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. No solo se quedaron perplejos los miembros del público que se encontraban allí, sino también el actor Matt Damon que interpreta a Odiseo en la película y que ha confesado que le encanta la película Matrix. ¿Es normal que alguien como Tom Holland no haya visto Matrix, una de las joyas del género de ciencia ficción?

La película de ciencia ficción Matrix se estrenó en 1999 y forma parte de una tetralogía de cintas escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski que se compone además de la anterior por Matrix Realoded (2003), The Matrix Revolutions (2003) y The Matrix Resurrections (2021). Una saga que solo en EEUU fue vista por 103 millones de espectadores en las salas de cine y que están protagonizadas por los actores Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

Tom Holland y la película Matrix

El actor Tom Holland en una entrevista en el canal Complex estuvo charlado con Matt Damon y la conversación sobre cine fue muy bien hasta el momento en que este último mencionó Matrix. Matt Damon se quedó alucinado cuando Tom Holland reconoció que no había visto esta película. Las palabras de Damon no pudieron ser más claras: «Me encanta Matrix. Me quedé completamente impresionado cuando la vi por primera vez». «Es una película absolutamente icónica. Te involucra por completo, y precisamente por eso funciona tan bien», añadió el actor.

El actor Tom Holland respondió a Damon bastante avergonzado: «Aunque no lo creas, nunca he visto Matrix». Unas palabras que impresionaron a Damon que contestó: «¿Qué quieres decir? ¿Estás de broma?». El actor no podía entender la respuesta de Tom Holland.

A continuación Holland intentó explicar que conoce la importancia de la película y que está seguro de que le iba a gustar cuando la viese, pero que simplemente no había encontrado tiempo para ver la película Matrix. Está claro que Damon tiene un buen sentido del humor porque comentó: ««¿Me estás jodiendo? Estoy tan celoso de que puedas verla por primera vez. Me pregunto si te parecerá tan revolucionaria, ya que muchas producciones se han basado en ella posteriormente».

Hay que tener en cuenta que Tom Holland solo tiene 30 años y desde 2015 el actor ha rodado por lo menos tres producciones al año. Está claro que no ha tenido mucho tiempo de ver Matrix, esa obra de arte que obtuvo cuatro Oscars y que para muchos es una de las mejores obras de la carrera del actor Keanu Reeves.

Los últimos trabajos de Tom Holland

Como hemos comentado al principio del artículo, Tom Holland es el actor del verano. La razón es que el actor no solo interpreta a Telémaco junto a Matt Damon en La Odisea, sino que también protagoniza Spider-Man: Un nuevo día, junto a su mujer Zendaya y ya ha recaudado en la taquilla global, que incluye más de dos mil millones de dólares superando ya con creces la recaudación de Spider-Man: Lejos de casa, la película anterior de la saga .

Sobre sus planes de futuro por ahora lo que sabemos es que Tom Holland será el protagonista de el biopic de Fred Astaire y dará vida al conocido bailarín, coreógrafo y actor, lo que seguro que es un nuevo reto para el actor. Aunque todavía no hay una fecha para el estreno, sabemos que ya se han establecido plazos para el rodaje y que está en desarrollo.

También se espera que Holland se una al elenco de Avengers: Doomsday, la próxima película coral de los Vengadores, aunque por ahora el actor no aparece en el reparto de más de 30 actores anunciado por Disney y Marvel entre los que se encuentran otros como Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal o Florence Pug.

Para los expertos la participación de Tom Holland en esta producción se limitaría a un cameo sorpresa o una escena post créditos. Con esta aparición del actor se conectaría el final de Spider-Man: Un nuevo día con Avengers: Secret Wars en la que el personaje de Spiderman sí tendrá un gran peso y que está programada para el año siguiente.