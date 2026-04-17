Queda una semana para el estreno de ‘Stranger Things’: vuelve a Netflix con el primer spin-off de la serie y promete ser mejor que la original

Puede que el fin del 2025 marcase la despedida oficial de la serie sobrenatural por excelencia de Netflix, pero no por ello el terminal va a dejar de explotar la franquicia más exitosa de su corta historia. Así y en menos de una semana, Stranger Things estrenará su primer spin-off, Relatos del 85. Una trama en el formato animado que se situará cronológicamente entre las temporadas dos y tres con una miniserie que promete volver a recuperar el espíritu aventurero y spielbergiano que tenía al principio la ficción creada por los hermanos Duffer.

Matt y Ross Duffer vuelven a ejercer como showrunners, mientras que la dirección de los episodios correrán a cargo de Phil Allora y la supervisión creativa de Eric Robles. Ambos son responsables del desarrollo de otras series de dibujos como Glitch Tech o El show de Cleveland. Los protagonistas de Stranger Things: Relatos del 85 serán de nuevo los jóvenes protagonistas que todos conocemos, con una triste excepción. Los actores originales no doblarán en la versión original a sus personajes. Es decir, tendremos otra vez a Eleven, Mike y compañía, pero sin la actuación de Millie Bobby Brown y el resto del elenco. Sustituyéndolos, Brett Gipson, Luca Diaz, Brooklyn Davey Norstedt, Braxton Quinney, Elisha Williams y Ben Plessala asumirán los papeles de la cuadrilla principal. Ahora bien ¿de qué tratará este capítulo inédito? ¿cuántos capítulos tendrá? ¿Netflix sacará todos los episodios de golpe?

Vuelve ‘Stranger Things’: ¿qué podemos esperar de ‘Relatos del 85’

Parece que algo del Upside Down ha conseguido sobrevivir… ‘Stranger Things: Relatos del 85’ llega el 23 de abril. pic.twitter.com/aixi1Wzplr — Netflix España (@NetflixES) February 2, 2026

A través de una animación 2D que rememora y rinde homenaje a los dibujos de los 80, Stranger Things: Relatos del 85 funciona como una especie de «puente narrativo» opcional. Una expansión de la historia original que puede verse en cualquier momento, tanto si has terminado la serie como si acabas de comenzar la primera temporada.

Pues en principio, el argumento sirve como un anexo en el que Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max deben enfrentar otro misterio sobrenatural y vencer a varias criaturas inéditas del Upside Down, durante el crudo invierno que sacudió Hawkins en 1985.

El objetivo de Netflix y este spin-off no es otro que el de atraer al público más joven a la saga, pudiendo de esta forma retroalimentar con ello, el resto de temporadas en acción real. En una entrevista con Tudum, Robles reveló la idea detrás de Relatos del 85: «Queremos que el público sienta que estos chicos están en peligro, que hay mucho en juego y que a cualquiera pueden pasarle cosas malas (…) hace que el peligro para ellos sea mucho más tangible».

Además, Robles prometió que la serie mantendría el «ADN de las criaturas del Mundo del Revés» y que bebería del suspense y recurso narrativo de películas como Tiburón (1975). «Debajo de toda esa nieve, hay algo acechando, y nunca sabes por dónde va a aparecer para atraparte».

¿Cuántos capítulos tendrá? ¿cuándo se estrena?

Stranger Things: Relatos del 85 tendrá un total de 10 episodios, los cuales llegarán de golpe al terminal el próximo 23 de abril.