Qué son los Premios Emmy: origen, cómo se eligen los ganadores y cuál es la diferencia con los Oscar

El próximo lunes 14 (en España, por uso horario, ya será martes 15) se celebrará la ceremonia de los premios más prestigiosos de la pequeña pantalla: los Emmy 2026. La gala, cumple en esta edición 77 años de historia y, aunque a todo el mundo le suena el nombre de dichos galardones, lo cierto es que fuera de las fronteras estadounidenses, la distinción no posee la popularidad global que sí tienen, por ejemplo, los Oscar. Situación completamente irónica, porque si algo son los Emmy es esa especie de «Óscars de la televisión». Ahora bien, ¿cuál es su origen histórico? ¿Cómo se elige a los ganadores? ¿Qué han hecho para expandirse y alcanzar un público mayor?

Para entender la relevancia de los Emmy, debemos remontarnos al año 1949, fecha en la que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) organizó una primera gala que tenía como principal objetivo, promocionar una incipiente industria que cada vez consumían más espectadores norteamericanos.

Aquel primer evento se celebró en el Hollywood Athletic Club y tuvo un carácter bastante local, repartiendo únicamente seis estatuillas doradas. A pesar de ese planteamiento reducido, la cita televisiva fue un éxito y en 1950, los Emmy expandieron la programación a contenidos de todo el país.

El origen del nombre: de la ingeniería a la feminización de los premios

En su inicio, los trofeos iban a llevar el nombre de «premios Ike», el cual era el apodo del tubo iconoscopio de los primeros televisores. El nombre se descartó prematuramente, porque también era el sobrenombre del famoso general y futuro presidente, Dwight D. Eisenhower.

Fue entonces cuando se propuso llamarlos «immy», referenciando así a otra pieza tecnológica clave para el desarrollo tecnológico de la televisión: el image-orthicon camera tube. Es aquí donde entra el diseño de Louis McManus, quien utilizó a su esposa como modelo, creando una figura de una mujer con alas sosteniendo un átomo. Es decir, la representación del arte y la creatividad en armonía con la ciencia y el impulso tecnológico. Al otorgarle esa feminización al galardón, los premios terminaron bautizados finalmente como los Emmy.

¿Cómo se eligen los ganadores de los Emmy 2026?

Al igual que sucede con los Oscar, los Emmy son elegidos por sus propios miembros: la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

25.000 profesionales de diferentes especialidades escogen a los nominados. Primero por especialidad. Por ejemplo, los actores escogen a los actores y los directores de fotografía a los propios. Después, en las secciones abiertas votan todos, independientemente de su rama profesional.

Dentro de los Emmy existe una división interna: los Primetime (categorías principales) y los Creative Arts (premios técnicos). Los primeros se dan en la anterior fecha mencionada, mientras que los segundos los conocemos desde el fin de semana pasado. La idea de repartirlos así es para evitar que la gala quede demasiado larga.

Los Premios Emmy Internacional: expandir la marca fuera de Estados Unidos

Más allá de estas distinciones principales, la Academia Internacional se encarga de entregar los Premios Emmy Internacional. Los cuales se fijan única y exclusivamente en los programas emitidos originalmente fuera de Estados Unidos.

Los Emmy Internacional se otorgarán el próximo 23 de noviembre y todavía no existe una lista de nominados oficial.