Primeras imágenes de ‘Ray Gunn’: Netflix va estrenar la película de animación perfecta para los fans de la ciencia ficción

Hace casi tres décadas, el realizador Brad Bird luchó por sacar adelante Ray Gunn. Una cinta de ciencia ficción que iba estar producida por Turner Feature Animation. Sin embargo, tras la fusión de esta con Time Warner, el proyecto se canceló y Bird, terminó estrenando en 1999 esa obra maestra llamada El gigante de hierro. Ahora, aquella historia resucita gracias al apoyo de una Netflix que acaba de publicar las primeras imágenes de una producción que incluye a voces de estrellas como Sam Rockwell y Scarlett Johansson.

Con una ambientación retrofuturista y un guion coescrito entre Bird y Matthew Robbins (Loca evasión), Ray Gunn se desarrolla en Metropia, una ciudad gigante que se describe como «un futuro alternativo desde 1939». Rockwell interpreta al protagonista, Raymond Gunn, un detective privado que se ve involucrado en un caso de asesinato, extraterrestres y la estrella Venus Nova, encarnada por Johansson. En el elenco principal anunciado, Tom Waits completa el casting dando vida a un extraterrestre llamado Eyera.

El proyecto es algo así como una obsesión para Bird, quien a pesar de tener éxitos a sus espaldas como Los increíbles o Ratatouille, lleva varios años intentando sacarlo adelante. Finalmente, la película se retomó oficialmente en 2022, con Skydance Animation como sello de animación oficial. La pasión del director por Ray Gunn es tal que Bird rechazó dirigir la próxima Los increíbles 3, la cual también produce y escribe él mismo.

‘Ray Gunn’: «Llevo pensando más de 30 años en ella»

Tras compartir las primeras imágenes, Brad Bird aportó su visión de lo que es y lo quiere conseguir con este largometraje que llegará a los cines en algún momento del 2026:

«Llevo más de 30 años pensando en Ray Gunn. La película es una mezcla de ciencia ficción y películas clásicas de detectives de los años 40. Es como si El halcón Maltés se encontrase con Buck Rogers. Siempre me han gustado ambos géneros, y combinarlos me pareción divertido. Una oportunidad para jugar con muchos elementos cinematográficos extravagantes».

Johansson elevó las expectativas expresando las ganas que tiene la dos veces nominada al premio de la Academia de que la gente pueda ver el filme. «Este proyecto es excepcionalmente especial porque representa la culminación de la trayectoria artística actual de Brad. Estoy deseando que el público vea esta extraordinaria animación, única en su género», explicó la ex superheroína de Marvel.

First look at ‘RAY GUNN’, a new animated film directed by Brad Bird (‘The Incredibles’) The film follows a private inspector drawn into a case involving aliens & murder all in the alternate futuristic city Metropia. Releasing later this year on Netflix. pic.twitter.com/GjvJ1vBZlU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 9, 2026

Por último, Bird contó cómo con esta película quería conseguir que ciertos espectadores que no consumen el formato, puedan dar una oportunidad a la animación: «Hay mucha gente que no ve animación. Es un grupo al que quiero convencer, porque es una forma de arte increíble (…) La animación como medio es demasiado interesante como para limitar el tipo de historias que se pueden contar».

2026: año clave para la animación

El reciente éxito de producciones como Hoppers o Super Mario Bros Galaxy demuestra el buen estado de salud en el que se encuentra el formato de la animación. Todavía desconocemos la fecha de estreno de Ray Gunn, pero todo indica a que podría llegar después del mercado estival, tras el más que probable éxito comercial de Toy Story 5.