Las novedades con las que ‘Tu Cara Me Suena’ (‘TCMS’) promete las imitaciones más «reales»: «Probamos más de 70 personas»

Tu Cara Me Suena (TCMS) ha revelado este jueves las novedades de la edición con las que el programa de Antena 3 promete las imitaciones más reales hasta la fecha. El espacio, que se ha convertido en el talent show más visto de la televisión, regresa con su 13ª temporada al prime time de los viernes este 10 de abril.

Nueve famosos serán los encargados de encarnar a diferentes artistas sobre el escenario de TCMS, con el fichaje estrella de Jesulín de Ubrique. Junto al torero concursarán Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. El grupo de celebrities protagonizará el gran opening de este viernes con Manel Fuentes y otros tres ex concursantes que ganaron el talent: Melani (que imitará a Rosalía), Angy (Aitana) y Agoney (Bad Bunny).

En esta ocasión, los imitadores se enfrentarán al juicio del jurado tras ofrecer una actuación en la que contarán con un plus respecto a temporadas anteriores: las grandes novedades de TCMS para esta edición con las que el concurso espera ofrecer un espectáculo mucho más fiel al original. Se sumará al trabajo del equipo de caracterización, que acostumbra a brillar con el resultado.

Para dotar al show de una espectacularidad mayor, la escenografía de Tu Cara Me Suena ha experimentado cambios, como la incorporación de una pantalla LED en el suelo. Más de 100 metros cuadrados que añadirán vistosidad a la imitación.

«Es muy difícil hacer un buen casting. Este año hemos contactado y probado a más de 70 personas y hemos escogido las que hay aquí. Porque lo que más nos importaba a nosotros era la foto final», ha explicado este jueves Tinet Rubira, director general de la productora Gestmusic.

La última edición de TCMS logró su mejor dato de los últimos 8 años, y superó en audiencia a sus rivales directos con más de 10 puntos de distancia. Marcó una media de 1,7 millones de espectadores y un 21,7% de share. Encadena ya 12 años de liderazgo ininterrumpidos.

Las imitaciones de la primera gala de ‘TCMS’

El jurado -en el que repiten Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita- valorará en la primera gala de la nueva edición las imitaciones de los 9 concursantes, que encarnarán a los siguientes artistas:

Jesulín de Ubrique: Melendi

Cristina Castaño: Mina

J Kbello: Daddy Yankee

María Parrado: Ana Mena

Paula Koops: Sabrina Carpenter

Sole Giménez: Shakira

Martín Savi: Mika

Leonor Lavado: Rafaella Carrà

Aníbal Gómez: Chiquitete