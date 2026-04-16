Ni José Coronado ni Luis Tosar: el thriller que arrasa está en Prime Video está protagonizado por esta reconocida actriz española

El streaming funciona como un as bajo la manga para aquellas producciones que no han funcionado en las salas. El paradigma del consumo audiovisual ha cambiado con el auge de las plataformas y, apartando de la ecuación la barrera de tener que acudir a una sala de cine, el actual ecosistema de ofertas fílmico tiene desde hace años, ejemplos claros de éxitos virales que representaron en su su momento, severos fracasos en el box office nacional e internacional. Esa misma anomalía vuelve a cumplirse dentro de Prime Video con Parecido a un asesinato, el thriller psicológico que te mantendrá atrapado desde el primer minuto gracias a la fantástica interpretación de Blanca Suárez.

Adaptando la novela homónima de Juan Bolea, Antonio Hernández volvía a la dirección de un largometraje el pasado 2025, una década después de proyectar en la cartelera Matar el tiempo. Desde entonces ha sido responsable de la dirección de episodios de series como Traición (2017) o Las chicas del cable (2017). Aunque su auge como cineasta sucedió en 2003 cuando estuvo nominado a la mejor dirección y se llevó el Goya al mejor guion original por En la ciudad sin límites.

Ahora a través de un libreto adaptado por el guionista Rafael Calatayud Cano (Puntos suspensivos), Hernández nos regala un relato cargado de suspense, con interpretaciones meritorias y una estructura narrativa tipo Rashomon. Es decir, la historia se cuenta desde múltiples perspectivas llevando a que el espectador se cuestione la realidad de dichos puntos de vista hasta el final.

Prime Video tiene el mejor proyecto de Blanca Suárez: ‘Parecido a un asesinato’

La sinopsis oficial compartida por Vértice Cine es la siguiente: «Eva (Suárez) vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), un escritor de éxito y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá superar su pasado, pero no será tan fácil, pues el terror que sufrió con su ex marido José (Tamar Novas), un policía violento, vuelve para arruinar su estabilidad. De nada servirá esconderse en el refugio de su infancia y nada podrá protegerla. Este es un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectarán a todo, pero nada es lo que parece…Todos son testigos de verdades paralelas».

Acompañando a este trío protagonista, el elenco de Parecido a un asesinato se completa con Claudia Mora (Todos los colores), Marián Álvarez (La herida), Raúl Prieto (Antidisturbios), Joaquín Climent (Los lunes al sol) y Andy Povega (Respira).

En la cartelera, la película sólo logró recaudar 440.842 euros. No obstante, desde su llegada hace poco menos de un mes a Prime Video, Parecido a un asesinato se ha convertido en una de las opciones favoritas entre los suscriptores de la marca de Amazon.

Una opción perfecta para los amantes del thriller

Este drama de historias cruzadas representa una opción ideal para los amantes del género. Parecido a un asesinato mantiene la tensión y el suspense desde el arranque hasta los créditos finales, con una fórmula eficaz que da lo que su premisa promete: un entretenimiento cargado de ambigüedad y con una ambientación cuidada y disfrutable.