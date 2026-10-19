Muere Betty McGuire, conocida por la mítica serie ‘Los problemas crecen’, a los 100 años

La industria del entretenimiento estadounidense dice adiós a una de sus actrices de reparto más polifacéticas y longevas, Betty McGuire, recordada con especial cariño por el público internacional por interpretar a la abuela Kate Malone en la popular serie Los problemas crecen (Growing Pains). La noticia de la muerte de la actriz ha trascendido este lunes, aunque falleció el pasado 8 de octubre a los 100 años, por causas naturales.

La despedida a Betty McGuire se celebró en el campus Wasserman del Motion Picture & Television Fund, en Woodland Hills (California), una histórica residencia dedicada a los cuidados de profesionales del cine y la televisión retirados. La muerte de la intérprete fue confirmada públicamente días después por Keith Gerchak, su representante legal.

Nacida en 1926, la trayectoria de McGuire abarcó más de medio siglo de constante labor en los escenarios y la pantalla. Su formación y primeras experiencias profesionales tuvieron sus cimientos en las tablas del teatro, con el que participó en montajes de Broadway, donde llegó a compartir escenario con grandes leyendas del género musical, como Ethel Merman. A través de producciones itinerantes y teatros regionales, la actriz forjó una solidez interpretativa y un dominio del ritmo cómico que más tarde la llevaría a la televisión y, de ahí, al éxito.

Fue a mediados de la década de 1980 cuando la pequeña pantalla la catapultó a la memoria colectiva. Entre 1986 y 1991, McGuire dio vida a Kate Malone en Los problemas crecen, donde encarnó a la madre de Maggie Seaver (interpretada por Joanna Kerns). A lo largo de una docena de episodios, y haciendo pareja en la ficción con el actor Gordon Jump -que interpretaba a su esposo, Ed Malone-, el personaje de Kate aportó momentos entrañables y cómicos a la dinámica de la famosa familia televisiva.

Más allá de su icónico rol en la sitcom de la ABC, la actriz desarrolló una extensa carrera en el cine y la televisión. En el ámbito cinematográfico, formó parte del reparto de títulos destacados, entre los que figuran el thriller médico Coma (1978) de Michael Crichton, la emblemática comedia Como humo se va (1978), la sátira La increíble mujer menguante (1981) o la cinta de terror Wishmaster (1997). En televisión, su versatilidad le permitió colaborar de forma episódica en series de renombre como Luz de luna, Urgencias o CSI: Miami.

Betty McGuire representó el espíritu del actor de la vieja escuela: una figura incansable que, con oficio, carisma y naturalidad, enriqueció cada producción en la que intervino. Su legado perdura como el de una artista completa que supo ganarse el afecto del público y conectar a distintas generaciones.