‘La momia 4’ revela su título oficial: el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz es inminente

El 2027 será un año de esperados regresos cinematográficos. Los fans de la animación volverán a tener una entrega de Shrek y de Ice Age; la saga Star Wars firmará su próxima película, Starfighter, con Ryan Gosling como protagonista y el mundo de Tolkien revivirá de la mano de Andy Serkis para narrar La caza de Gollum. Sin embargo, la secuela tardía más esperada por los fans del cine de aventuras responde a un estreno que nadie imaginaba hace algunos años: La momia 4 está cada vez más cerca de la cartelera y ya posee un título oficial.

Tal y como reveló Universal Pictures hace escasos días, el proyecto llevará por nombre The Mummy: Book of the Dead, en español: La momia: el libro de los muertos. Un indicativo de cómo la cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett intentará recuperar la esencia de las dos primeras entregas que conquistaron a millones de espectadores a comienzos de los 2000. Porque, como bien recordarán los acólitos de la franquicia, la primera aventura de Rick O’Connell (Brendan Fraser) y Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) comenzaba al abrir dicho mamotreto místico, despertando la maldición y resurrección de Imhotep, el sacerdote condenado al que dio vida Arnold Vosloo. El intérprete sudafricano volverá al elenco, junto a la mayoría de los miembros originales del casting, para resucitar el espíritu primigenio de una historia que, en el ocaso del siglo XX, terminó recaudando 417 millones de dólares en todo el mundo.

Con esa idea detrás del filme, Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet son el dúo de cineastas ideal para recuperar esa visión nostálgica del largometraje de Stephen Sommers. Ellos fueron los responsables de traer de vuelta la IP de Scream, bebiendo directamente de la primera entrega con los intérpretes clásicos y poniendo el foco en dos rostros nuevos para captar también a la próxima generación de espectadores, como los de Melissa Barrera y Jenna Ortega. ¿Replicarán ahora dicha fórmula con La momia: el libro de los muertos? De momento, parece que el relevo generacional pasa por el fichaje en el reparto de la estrella de Obsession, Michael Johnston.

‘La momia: el libro de los muertos’: el reparto original regresa

Aparte de Fraser, Weisz y Vosloo, sabemos que el cuarto capítulo de La momia recuperará a otras caras conocidas de la saga, como John Hannah, quien dio vida en la trilogía original a Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn y cuñado de O’Connell, y a Oded Fehr como Ardeth Bay, el líder de los Medjai (una antigua orden de guerreros) y aliado de los protagonistas. Del mismo modo, regresa Kevin J. O’Connor, el estafador conocido con el nombre de Beni Gabor, que termina aliándose con Imhotep en la primera película.

Aunque todavía se desconoce el argumento oficial, la expectación es enorme. El propio Fraser aseguró estar emocionado de “reunir a la banda de nuevo” y que los fans son la única razón por la que se hace esta continuación.

¿Cuándo llegará a los cines?

In one year, The Mummy: Book of the Dead opens. In theaters October 15, 2027. https://t.co/IWecTchmxQ — The Mummy (@themummy) October 15, 2026

La momia: El libro de los muertos llegará a los cines el 15 de octubre de 2027.