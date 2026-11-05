Maya Hawke protagonizará ‘Magic: The Gathering’, la adaptación cinematográfica del popular juego de cartas

Si de Hollywood dependiese, cualquier franquicia o marca terminaría convirtiéndose en un producto audiovisual para el consumo de masas. La industria ha creado largometrajes a partir de libros, cómics, videojuegos e incluso, atracciones de parques temáticos. Pero desde el triunfo comercial de Barbie en todo el mundo, los despachos de la meca del cine tienen entre ceja y ceja llevar a cabo adaptaciones cinematográficas de todos aquellos juguetes y juegos de mesa que arrastren a toda una legión de fans al patio de butacas. El último de ellos es el del icónico juego de cartas coleccionables de Hasbro, Magic: the Gathering, el cual tendrá una adaptación en formato de acción real con Maya Hawke como protagonista.

A sus 28 años y gracias a su personaje de Robin Buckley en Stranger Things, la joven neoyorquina es una de las actrices más populares del momento. Es algo que lleva en la sangre, literalmente. Maya es hija de las estrellas Ethan Hawke y Uma Thurman. Una tutoría artística que seguramente le haya abierto muchas puertas, ofreciéndole la posibilidad de, a su corta edad, haber trabajado ya a las órdenes de directores como Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood, junto a Andrew Garfield en Popular de Gia Coppola y apareciendo bajo la mirada autoral de perfiles como Bradley Cooper en Maestro o Wes Anderson en Asteroid City. Ahora, Hawke se encuentra en plena promoción de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, aunque el anuncio de su vinculación a la versión fílmica del juego de cartas por turnos, repleto de criaturas, hechizos, conjuros y guerreros, se está llevando en las últimas horas todo el protagonismo.

Maya Hawke liderará el reparto de la película de ‘Magic: The Gathering’

Se desconoce el papel exacto de la actriz; lo que sí sabemos es que, colaborando con Hasbro Entertainment, se encuentra Legendary, la productora y distribuidora que este año ha estrenado la última versión cinematográfica de Street Fighter y que, en pocos días, mostrará al mundo la esperada Dune: Parte tres.

Legendary también fue responsable del éxito comercial de Una película de Minecraft. Matt Johnson ejercerá como director y coescribirá el guion junto a Noah Gardner y Aidan Fitzgerald.

Creado por el matemático Richard Garfield y lanzado al mercado en 1993 por Wizards of the Coast, Magic es un universo fantástico que se divide en cinco filosofías representadas por colores: Blanco (Llanuras), Azul (Islas), Negro (Pantanos), Rojo (Montañas), Verde (Bosques). En cada partida, los jugadores tienen 20 puntos de vida y el objetivo principal es dejar al oponente a cero con los ataques de las criaturas o hechizos directos.

Los próximos proyectos de Maya Hawke

Maya Hawke encarnará a la joven versión de Wiress, una tributo inteligente y excéntrica del Distrito 3 que estuvo interpretada en la trilogía original por Amanda Plummer. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el próximo 20 de noviembre.

Después y antes de su viaje cinematográfico al mundo de las Magic, la intérprete aparecerá en The God of the Woods en 2027, la próxima serie de Netflix.