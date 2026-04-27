De ‘Martín (Hache)’ a ‘Lugares comunes’: ¿dónde podemos ver las mejores películas de Adolfo Aristarain?

Ayer, domingo 26 de abril, el cineasta Adolfo Aristarain falleció en Buenos Aires a los 82 años de edad. El director mantenía un estrecho vínculo afectivo y profesional con la escena española, siendo el nuestro un país en el que vivió durante siete años. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue la primera en confirmar la noticia de la ausencia de un autor que logró la Gran Medalla de Oro de nuestra industria el pasado 2024, aparte de sus, por supuesto, dos premios Goya; uno a la mejor película extranjera de habla hispana por Un lugar en el mundo (1992) y otro al mejor guion adaptado por Lugares comunes (2002). El realizador deja una ausencia imborrable que conectó artísticamente su Argentina con España, trabajando al inicio de su carrera como asistente de dirección para otros narradores reconocidos a la altura de Mario Camus, Vicente Aranda o el italiano Sergio Leone. Por ello y para honrar su figura, repasamos dónde podemos ver en el streaming las mejores películas de Adolfo Aristarain:

Dónde ver las mejores películas de Adolfo Aristarain

‘Tiempo de revancha’ (1981)

Protagonizada por el siempre fantástico Federico Luppi, la trama de esta historia de cine negro nos pone en la piel de Pedro Bengoa, un ex sindicalista que logra trabajo en las minas de Tulsaco. Allí se reencuentra con un antiguo socio con el que termina trazando un plan de estafa: simular un accidente y cobrar una indemnización. Sin embargo, las cosas no saldrán como él esperaba.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus (ficción total) y FlixOlé

‘Martín (Hache)’

En España es, sin duda, una de las películas más populares de Adolfo Aristarain y al mismo tiempo fue la cinta que catapultó la carrera de Juan Diego Botto. La sinopsis nos pone en la piel de un director de cine argentino casi apátrida de su país y que, por ello, lleva dos décadas viviendo en España. Su vida da un vuelco cuando su hijo, al que todos llaman Hache, sufre una sobredosis en Buenos Aires. La solución de la madre es que el joven viaje a Madrid y viva con su padre, alejándolo de la mala vida que lleva en la capital argentina.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus (ficción total) y FlixOlé

‘Lugares comunes’

Adaptando la novela homónima de su primo, Lorenzo F. Aristarain, la historia nos presenta a Federico Robles, un profesor de pedagogía de Buenos Aires que, tras jubilarse forzosamente, decide dejarlo todo y mudarse al campo cordobés. Allí intentará alejarse del cinismo de la ciudad y de las dificultades económicas de la capital, al tiempo que intenta reinventar su existencia y encontrar su sentido en el mundo.

¿Dónde podemos verla? Disney Plus, Movistar Plus (ficción total) y FlixOlé

Gran parte de su cine no está en el streaming

Es una pena, pero buena parte de las películas de Adolfo Aristarain no están disponibles en las plataformas de vídeo bajo demanda. Los suscriptores tendrán que esperar o acudir al mercado físico si quieren disfrutar de auténticas obras maestras de su filmografía como Un lugar en el mundo, nominada a mejor película de habla no inglesa en los Oscar o las geniales Últimos días de la víctima y su última cinta como director, Roma, estrenada en 2004.