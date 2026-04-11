Lolita sobre JKbello en la primera gala de ‘Tu cara me suena’: «No te reconozco, no sé quién eres ahora mismo»

Tu cara me suena está de vuelta y, después de varios altibajos con las audiencias, ha comenzado de la mejor forma posible. Inaugurando su edición número 13, se ha visto cómo los concursantes de este año se han enfrentado a un arduo reto con mucha ilusión y poniendo todo de sí para que las actuaciones sean perfectas. El jurado, de nuevo compuesto por Ángel Llàcer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández, se ha deshecho en halagos con varios de ellos, pero queda mucho por delante. Eso sí, lo que más nos ha encantado es el momento entre Lolita y el concursante JKbello.

Con este comenzaban las actuaciones y el que se dio a conocer por el formato del Benidorm Fest lo bordó, dejando al público y a los espectadores boquiabiertos. No es la primera vez que el artista pisa el plató del formato y ya lo hizo en la edición pasada imitando al cantante Teddy Swims. El jurado pidió que fuese concursante oficial este año y parece que sus deseos, esta vez, sí que se han cumplido.

Es verdad que el talento del artista es muy grande y está poco explotado, pero lo que anoche mostró en Tu cara me suena 13 fue desmesurado. Al ritmo de la Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, J Kbello inauguraba la gala con fuerza, poniendo de pie a todo el público y provocando alguna caída de mandíbula con lo espectacular de su imitación. Como bien dice la canción: «Nueva temporada ya empezó, dale play».

Al terminar la actuación y con un baño de aplausos, el gaditano hacía una confesión mientras el jurado emitía las deliberaciones: «He cogido un trauma yo con quitarme la barba. No me la había quitado desde hace 7 años. Me siento un adolescente», confesaba entre risas. Es verdad que todos le conocemos por la barba y hay veces que las exigencias del concurso o, en este caso, la imitación, lo requieren A partir de aquí, comienzan las deliberaciones.

Es verdad que, al ser la primera gala, las críticas por parte de los jueces son más light, pero se endurecerán según vaya avanzando esta temporada 13 de Tu cara me suena, puesto que la exigencia aumentará. Mientras tanto, Lolita emitía su crítica, pero desde la admiración hacia el cantante, con bastante evidencia de que, por el momento, es su favorito: «Es la primera gala. Yo no te reconozco, no sé quién eres ahora mismo. Con lo guapísimo que eres y yo pidiendo todos los años que me traigan a JKbello y me lo traen así». Además, la hija de Lola Flores apostilló: «Lo único que te digo es que tengas paciencia con nosotros cuatro, que te queda mucho».

Lolita se levantó de su sitio y se fundieron en un caluroso abrazo, en lo que el cantante afirmó: «Yo te echaba de menos y me decía a mí mismo: Tengo que estar este año porque Lolita me lo dijo el pasado», confesaba JKbello. Junto a él, destacaban Jesulín de Ubrique, una de las caras que más va a dar que hablar, al margen de la imitadora Leonor Lavado, Aníbal Gómez o la promesa del año, Paula Koops. Comparada con otras ediciones, esta de Tu cara me suena pinta que va a dar que hablar.