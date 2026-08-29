John Wayne lo supo antes de morir: acertó al señalar a un actor como el futuro de Hollywood

John Wayne es considerado para muchos uno de los mejores actores de la historia del cine. Aunque falleció en 1979 todavía es recordado por muchos de sus seguidores. John Wayne participó en 153 películas y tiene el récord de haber interpretado la mayor cantidad de papeles protagonistas en la historia del cine con 142. Una de las anécdotas que más va a sorprender a sus admiradores es que cuando se retiró del mundo del cine, se fijó en un actor y predijo que se convertiría en el futuro de Hollywood. Este actor era Christopher Reeve, al que todos conocemos por haber protagonizado en 1978 la película Superman y haberse metido en la cabeza y la mente de este superhéroe y su alter ego humano. Lo curioso es que su propio hijo Patrick Wayne estuvo a punto de conseguir el papel de Superman, pero renunció al papel porque su padre había sido diagnosticado con cáncer de estómago y tenía que cuidarle.

John Wayne nació en 1907 y sus primeros papeles fueron en el cine mudo en los años veinte. El éxito le llegó entre las décadas de 1940 y 1970 con sus papeles en películas tan conocidas como La diligencia, Arenas sangrientas, Centauros del desierto, Río Bravo, Valor de ley, El hombre tranquilo, El hombre que mató a Liberty Valance, El día más largo o La conquista del Oeste, entre otras. Un actor que se consagró como uno de los mejores en los westerns de la época y en el cine bélico. El actor obtuvo un Oscar como mejor actor por la película Valor de ley y recibió un Globo de Oro honorífico a lo largo de su carrera cinematográfica

El día que John Wayne alabó a Christopher Reeve

El actor John Wayne realizó su última aparición pública en la ceremonia de entrega de los premios Óscar de 1979 donde anuncio el premio a Mejor Película que ese año obtuvo la cinta El cazador. El actor recibió un gran aplauso y según se cuenta en Ability Magazine, cuando llegó al backstage se encontró con Christopher Reeve con el que estuvo hablando un rato. Tras esa breve conversación, el actor se dio la vuelta hacia el actor Cary Grant y le dijo: «Este es nuestro nuevo líder. Va a tomar el relevo».

Aunque el actor Christopher Reeve tuvo un gran éxito con la película y se convirtió en un actor muy cotizado, se quedó durante un tiempo encasillado en el papel de Superman, seguramente por haberlo hecho tan bien. El actor convirtió en realidad el slogan de la película Superman: «Creerás que un hombre puede volar». Y luego, su destino como actor se truncó para siempre por desgracia cuando el 27 de mayo de 1995 con solo 43 años, el actor quedó paralítico tras un accidente con un caballo.

La breve carrera cinematográfica de Christopher Reeve

El actor Christopher Reeve nació en Nueva York el 25 de septiembre de 1952. Según él mismo explicó, desde su adolescencia estaba interesado por el teatro y logró algún papel en el de Princeton. Por eso empezó a estudiar arte dramático en la Universidad de Cornell y junto a su amigo Robin Williams en 1974, fue seleccionado para seguir estudiando en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York.

Su primera oportunidad fue en Broadway en 1976 cuando participó en la obra de teatro A Matter of Gravity junto a Katharine Hepburn. Luego logró un pequeño papel en la película Gray Lady Down y se dedicó a actuar en varias obras de Broadway. Como no podía sobrevivir trabajando como actor, hubo un momento en el que pensó en dejar la interpretación y comenzar a trabajar con su padre. Pero no lo hizo porque le llamaron para interpretar a Superman y papel cambió para siempre su carrera.

El actor interpretó el doble papel de Clark Kent y el conocido héroe en Superman en 1978 y luego en tres películas más de la saga Superman II en 1980, Superman III en 1983, y Superman IV, en 1987, la cual fue quizás la que tuvo menos éxito en la taquilla de los cines. Estas películas se pueden ver en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y HBO Max.

Aunque en el actor pensó que se había encasillado en el papel del superhéroe, luego logró participar en otras películas como el drama romántico Pide al tiempo que vuelva (1980), la comedia negra Trampa mortal (1982) dirigida por Sidney Lumet, el thriller El reportero de la calle 42 (1987), Lo que queda del día (1993) y El pueblo de los malditos (1995). Su última aparición fue en la película La ventana de enfrente (1998), una nueva versión del clásico de 1954 de Alfred Hitchcock en la que el actor interpreta el papel de un arquitecto cree que ha visto un homicidio a través de su ventana.