Estrenos: ‘Godzilla Minus Zero’ quiere aplastar al resto de la cartelera, donde ‘Ruega por nosotras’ y ‘Sacamantecas’ son las alternativas del cine español

Los viernes son día de estrenos y hoy, la cartelera se nutre con ficciones tan variadas como atractivas para los espectadores. Este mes de noviembre viviremos la llegada de algunas de las principales candidatas a la alfombra roja, pero de momento, las novedades del día pasan por el regreso de Godzilla, dos oscuros dramas del cine español, un título animado perfecto para los más pequeños y la enésima revisión de uno de los clásicos esenciales de la literatura francesa. Estas son las últimas apuestas de la taquilla nacional, con un patio de butacas que se prepara ya para la recta final del año:

Los mejores estrenos del fin de semana

‘Godzilla Minus Zero’

Tres años después de arrasar en la taquilla con 115 millones de dólares de recaudación, Takashi Yamazaki vuelve con una secuela que dobla la apuesta en brutalidad y destrucción. Ambientada cronológicamente dos años después de Godzilla Minus One, Japón parece que comienza a recuperarse de las complicaciones de la posguerra. Pero justo cuando la economía y la esperanza comienzan a florecer, el espacio profundo le lanza una nueva amenaza a la población: el titán dorado de tres cabezas, King Ghidorah.

‘Ruega por nosotras’

Después de su viaje por el cine quinqui con Las leyes de la frontera (2021), el director Daniel Monzón nos pone en la piel de una joven de 19 años, cuyo padre decide internarla en un internado religioso. Es la España de mediados de los 70 y, con un brutal régimen disciplinario como rutina, solo su amistad con otras jóvenes del centro podrá mantenerla a flote.

‘Sacamantecas’

Basada en hechos reales y ambientada en la III Guerra Carlista, Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz) es la hermana de una de las víctimas que aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria. En busca de justicia, llega decidida a la ciudad a demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes. Para su desgracia y ante la falta de recursos, las autoridades prefieren ocultar la ola de crímenes que ponerle fin.

‘El gato con sombrero’

No todo va a ser destrucción e historias lóbregas, la adaptación animada de los libros del Dr. Seuss se presenta como la principal alternativa del cine familiar en este fin de semana. El astuto y travieso gato complicará la vida de un par de hermanos que deben lidiar con una mudanza a la gran ciudad.

‘Los miserables’

La reconocida novela de Víctor Hugo vuelve al celuloide bajo la dirección de Fred Cavayé, director de Adiós, señor Haffman (2021). Una versión cinematográfica que ha recibido críticas mixtas, pero que logró estar nominada a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.