Eduardo Casanova: «A la primera persona a la que le dije que tenía VIH fue a Paco León»

Este lunes 21 de abril, Marc Giró se ha estrenado en La Sexta con Cara al Show con un programa prácticamente igual al que presentaba en TVE, Late Xou. Tras una entrevista sin mucha sustancia con el dúo musical Estopa, el humorista ha recibido en su nuevo plató a Eduardo Casanova. El actor de la serie Aída y director de películas como Pieles ha ido a presentar el documental Sidosa, en el que confiesa que padece VIH.

Así es ‘Sidosa’

En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus. El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova, conocido por su papel de Fidel en la serie Aída y que lleva años como director de cine y series.

Eduardo Casanova en ‘Mira al show’

«En el documental cuento una parte de mi vida. Yo me atrevería a decir que es un documental con un 70% de comedia», ha comenzado diciendo el actor y director.

Giró le ha recordado a Casanova que fue diagnosticado con el virus del VHI con 17 años, mientras que era «una de las personas más conocidas de España» por su papel en Aída. El actor y director ha respondido: «Hubo que gestionar muchísimas cosas. Si a día de hoy, todavía hay muchísimo desconocimiento sobre el HIV, hace dos décadas, todavía más, también farmacológicamente.»

Eduardo Casanova nos cuenta cómo afrontó su diagnóstico con tan solo 17 años y «la @jordievole» (con su pierna de «perroflauta» 😅) nos habla del momento clave del nacimiento de SIDOSA #CaraAlShow con Marc Giró ahora en @laSextaTV y en @atresplayer pic.twitter.com/0TjBgDEjiM — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

«A la primera persona a la que le dije que tenía VIH fue a Paco León. Hay que normalizar el VIH y quitarle peso. Una de cada 100 personas tiene VIH, por lo que conocemos a más personas que tienen VIH de las que conocemos».