Dónde ver ‘Las hijas de la criada’: la miniserie de 8 episodios que adapta la novela literaria de Sonsoles Ónega

Para los que les encantan las series históricas con un toque de drama y romance, no os podéis perder Las hijas de la criada, que es la adaptación de la novela con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023. Esta serie está centrada en la historia de la saga familiar de los Valdés, la cual se desarrolla en un pazo gallego a principios del siglo XX y también en la Cuba colonial. La serie Las hijas de la criada es una producción de Buendía Estudios en colaboración con Atresmedia y está protagonizada por la conocida actriz Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández. Cuenta la historia de dos niñas que nacieron la misma noche de 1900 un pazo. Aunque las dos comenzaron su vida en el mismo lugar, sus destinos serán muy diferentes.

La serie La hija de la criada se puede ver en Atresplayer y consta de 8 episodios de aproximadamente 50 minutos. Una original ficción que ha contado con Sonia Martínez como productora ejecutiva, ha sido dirigida por Menna Fité y Alejo Flah y ha contado para el guion con Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez . La hija de la criada fue rodada en diversas localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. Esta serie puede ser una buena opción para los que disfrutan con las series que cuentan una historia del pasado, pero que también muestran los problemas que tenían las mujeres de la época.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix La hija de la criada?

Esta serie cuenta una emotiva historia que comienza en el año 1900 en el pazo gallego de Espíritu Santo. Allí una noche nacen dos niñas Clara y Catalina. Clara es la hija de la criada Renata y Catalina es la hija de los dueños del pazo, don Gustavo y doña Inés. El problema es que esa misma noche las niñas son intercambiadas gracias a la Renata, la criada, y ese acto marcará el destino de Clara y Catalina durante los próximos 16 años.

Unos años más tarde, una venganza inesperada cambiará la vida de esas niñas y de toda la familia. La protagonista de la serie, doña Inés tendrá que enfrentarse al abandono de su marido y al desamor. También deberá lidiar con luchas de poder que surgen a la hora de convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio ya que era un momento en el que las mujeres no solían ocuparse de los negocios de la familia.

La serie Las hijas de la criada cuenta la historia de estas dos mujeres y sus hijas, pero también intenta mostrar el papel que tenían las mujeres a principios del siglo XX y cómo era muy complicado para ellas trabajar y lograr una independencia económica. Doña Inés tendrá que luchar mucho para que su hija pueda hacerse cargo del imperio familiar y así evitar que otra persona se haga cargo de los negocios.

El reparto de esta serie dramática

La protagonista de la serie La hija de la criada es la actriz Verónica Sánchez que da vida a Inés, la matriarca de los Valdés. La actriz Carlota Baró interpreta a Renata Comesaña, la criada del pazo y Alain Hernández a Gustavo, el patriarca de la familia Valdés. También tienen un papel de peso en la serie están las actrices Martina Cariddi que interpreta el papel de Catalina Valdés) y Judith Fernández a Clara Alonso Comesaña, la hija de la criada.

Además en el reparto están los actores Álex Villazán, Tomy Aguilera, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

En suma, la serie La hija de la criada se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Atresplayer y sorprende por su ambientación, su vestuario y la interpretación de sus protagonistas, sobre todo de Verónica Sánchaz la cual borda el papel de doña Inés, una mujer valiente y abnegada.

Además, la serie Las hijas de la criada cuenta con una trama interesante que atrapa desde el primer episodio y que mantiene al espectador pegado a la pantalla en todo momento. Además de esta serie en las plataformas de streaming se pueden ver otras series históricas con un toque romántico como El tiempo entre costuras o La templanza que están inspiradas por en novelas de la escritora María Dueñas y que se puede ver la primera en las plataforma de streaming Netflix y Prime Video y la segunda solo en esta plataforma.