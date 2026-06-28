Cuatro meses después de su estreno en cines, una película de acción apocalíptica llega a las plataformas de streaming sin lograr repetir el éxito de su predecesora

Si estás buscando una película de desastres que sorprenda por su combinación de acción y suspense, no te puedes perder Greenland 2 (Greenland 2: Migration). Esta cinta se estrenó hace cuatro meses en nuestras salas de cine y ahora llega a la plataforma de streaming Prime Video. La continuación de Greenland: el último refugio, la cual se estrenó en 2020 y se convirtió en todo un éxito de taquilla en ese momento, no ha funcionado en las salas de cine y, seguramente por esta razón, acaba de llegar al catálogo de la plataforma de streaming para darle una segunda oportunidad. En esta secuela se sigue de nuevo la historia de John Garrity, papel que interpreta el conocido actor Gerard Butler junto a su mujer Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan (Roman Griffin Davis), los cuales tuvieron que marcharse a un refugio subterráneo en la primera cinta tras el impacto de un cometa que asoló la Tierra. ¿Logrará la familia Garrity sobrevivir en un planeta destruido y repleto de peligros para los humanos?

La película Greenland 2 es una ambiciosa cinta dirigida por Ric Roman Waugh (El mensajero, Objetivo: Washington DC) y escrita por Chris Sparling. Los productores son Ric Roman Waugh, Sébastien Raybaud, Basil Iwanyk y Erica Lee y los guionistas Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Esta cinta cuenta con una duración de una hora y 27 minutos y sorprende por su combinación de acción, suspense y misterio. Una película perfecta para los que disfrutan con otras ficciones como las del espía Jack Ryan de Tom Clancy que también se encuentran en el catálogo de la plataforma de streaming Prime Video y también sorprenden por su combinación de acción y suspense.

¿Qué ocurre en la película Greenland 2?

El cometa interestelar Clarke impactó contra el planeta Tierra y cinco años después nuestro planeta se ha convertido en un caos tectónico y volcánico en el que es complicado sobrevivir. La lluvia radiactiva se ha convertido en una constante y, de repente sin aviso alguno, se crean peligrosas tormentas electromagnéticas.

En la secuela de Greenland: el último refugio vemos como cinco años después de lo que ocurrió en la primera entrega después del impacto del cometa que asoló la Tierra, John se encuentra en el refugio subterráneo en Groenlandia en el que ha sobrevivido con su familia para enfrentarse a un entorno desconocido y hostil. Allison, la madre, ahora ha tomado el mando del grupo, John es el explorador e ingeniero que mantiene el búnker y su hijo Nathan tiene ya 15 años y quiere convertirse en explorador.

De repente, una serie de terremotos derrumban el búnker y la familia tiene que realizar una peligrosa evacuación de emergencia. Según la sinopsis oficial de Greenland 2: «Los Garrity deben abandonar el búnker donde se refugiaban para buscar una zona en Europa que sea habitable, en un mundo convertido en infierno».

Debido a un tsunami, los Garrity y la doctora Amina logran escapar de la destrucción de la zona en un bote salvavidas con varios supervivientes y al final llegan con mucho esfuerzo a Liverpool. Todos juntos comenzarán una aventura en la que lograrán llegar a Londres donde se podrán recuperar de esta terrible travesía y continuarán hacia Francia cruzando el Canal de la Mancha que es ahora un páramo seco en el que el viento se ha convertido en su mayor peligro.

El reparto de esta ambiciosa película

El protagonista de esta cinta de acción vuelve a ser el actor Gerard Butler que interpreta de nuevo el papel de John Garrity. En esta secuela le acompañan de nuevo la actriz Morena Baccarin que interpreta el papel de su mujer Allison Garrity y Roman Griffin Davis a su hijo Nathan Garrity que ya ha crecido y es más maduro.

En el reparto también están los actores Tommie Earl Jenkins como el general Shape, Trond Fausa Aurvåg como Lars, Amber Rose Revah como la doctora Casey Amina, Sophie Thompson como Mackenzie Matthews, William Abadie como Denis Laurent, Peter Polycarpou como el doctor Haugen, Nelia Valery Da Costa como Camille, Rachael Evelyn como Kerri Holt, Sidsel Siem Koch como Pia, Alex Lanipekun como Riley Watson y Nathan Wiley como el mayor Green, entre otros.

La película Greenland 2 es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de acción y suspense y los que vieron Greenland: el último refugio y quieren saber qué pasó con sus protagonistas. Una cinta que se ha rodado en localizaciones de Alemania, Hungría, Eslovenia y Croacia y que, aunque no ha logrado atrapar a los espectadores en los cines tanto como la primera entrega, que funcionó muy bien en la taquilla, puede ser una buena opción para entretenerse una calurosa tarde de verano y descubrir qué ha pasado con esta familia.