La confesión de Luis García Berlanga, director de cine, sobre el papel femenino en su obra: «Consideraba a la mujer un ser superior»

Si a un director se le puede mentar adjetivando su nombre, de alguna forma, ya se puede decir que su influencia y universo creativo forman parte de la memoria colectiva artística del audiovisual. Por eso, cualquier cinéfilo sabe lo que significa cuando algo es «tarantinesco» o «almodovariano». En España, una de las más utilizadas –incluso fuera del ámbito cinematográfico– es la de berlanguiano. La palabra describe una situación coral caótica de la vida cotidiana en la que se esconde, a menudo, una sátira social. Porque Luis García Berlanga supo antes que nadie retratar la realidad española a través de un cine que todavía es tremendamente actual.

Han pasado ya 16 años desde que el director valenciano falleció y por eso hoy, queremos recordar algunas de sus últimas declaraciones en entrevistas, donde se sinceraba al completo sobre su obra, la enfermedad y la muerte. Pero también esa defensa de las acusaciones que tildaban a su cine de misógino.

Berlanga, sobre la mujer: «Es un ser superior»

Días antes de su falta, Berlanga le otorgó una entrevista al XL Semanal. En la publicación del dominical aparecía junto a los suyos en una suerte de homenaje, incurriendo en su padecimiento por el alzhéimer, pero también en esa idea de resistencia y amor incalculable por la vida: «El dolor me jode, pero morirme me jode más».

Ya por aquel entonces, el realizador ya se aventuraba a vaticinar la tensión general en el país, refiriéndose a una suerte de resurrección de la exasperación de nuestros dirigentes. «La crispación política me da mucho miedo. Y ahora hay mucha. Como en el 36. La gente no sabe lo que hace», espetaba.

RTVE, haciendo un recopilatorio de su vida, rescató su defensa ante las acusaciones de machismo de su filmografía: «Lo que tenemos es una superadmiración por la mujer, porque la consideramos, en definitiva, un ser superior».

A la hora de definir su cine, Berlanga describió que todas sus películas eran «la crónica de un perdedor». Su cine está más vigente que nunca, aunque su hijo José Luis García Berlanga explicó hace ya casi una década que posiblemente su padre no hubiese podido hacer películas como El verdugo (1963) o Plácido (1961) en la actualidad.

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Luís García Berlanga?