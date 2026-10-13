‘El Círculo’: la serie que arrasa en Netflix y retrata a Claudia Sheinbaum en el epicentro de la corrupción en México

México ha sumado al catálogo de Netflix una serie de primer nivel que promete dar que hablar durante mucho tiempo: El Círculo, una ambiciosa apuesta de thriller político producida por la prestigiosa productora Lemon Films, y protagonizada por los reconocidos actores Zuria Vega (Pecados inconfesables), Michel Brown (Pasión de Gavilanes), Osvaldo Benavides (Monarca) y Raúl Briones (Mano de hierro).

Alejandro Lozano (Sultanes del sur) y Bernardo de la Rosa (¿Quién mató a Sara?) dirigen El Círculo, compuesta por ocho intensos capítulos que penetran sin tapujos ni miramientos en los entresijos más oscuros de la corrupción gubernamental de México. La narrativa de la serie destaca por atreverse a retratar un entorno de altas esferas marcadamente contemporáneo, con el que traen de forma directa al imaginario televisivo la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum y el pulso real del poder actual en México. Sin mencionarla directamente, la producción retrata a la mandataria a través del personaje de la presidenta Torres, interpretada por Sophie Alexander-Katz, con una caracterización que alude directamente a Sheinbaum sin necesidad de mencionarla.

La historia arranca con un detonante perturbador: la difusión de un vídeo que se viraliza, relacionado de forma directa con el macabro asesinato de una famosa actriz, un hecho que termina destapando una compleja y enmarañada red de tráfico de influencias, chantajes y conspiraciones sistemáticas en las más altas esferas del país.

El núcleo dramático de El Círculo gira en torno a los azules, un grupo de cuatro amigos de la infancia encabezado por Amelia (Zuria Vega), Tomás (Michel Brown), Jaime (Osvaldo Benavides) y Mario (Raúl Briones). Cada uno de los personajes representa una pieza clave del engranaje social, que se mueve entre el periodismo de investigación sin concesiones, los pasillos de la política institucional y las sombras del crimen organizado. Tras la filtración del escandaloso vídeo, la lealtad que los ha mantenido unidos durante décadas empieza a desmoronarse de forma inevitable, a medida que descubren que todos guardan secretos inconfesables.

Lo más sobresaliente de El Círculo es su notable capacidad para combinar el dinamismo visual del thriller moderno con una aguda disección del comportamiento humano en situaciones límite. La serie mantiene una tensión constante que no da tregua al espectador mediante un ritmo fluido, estructurado en episodios de entre 42 y 50 minutos que incitan de inmediato al atracón.

Asimismo, destaca la química que proyecta el reparto en pantalla, tanto como la relevancia que se le otorga a la perspectiva femenina a través del personaje interpretado por Zuria Vega. La actriz aporta un enorme peso dramático y múltiples matices en un universo predominantemente masculino. El Círculo triunfa con rotundidad al no quedarse únicamente en un panfleto o denuncia institucional, dado que utiliza la corrupción endémica como un imponente y vertiginoso telón de fondo para priorizar los dilemas morales universales, el valor real de la confianza y el coste personal que conlleva buscar la verdad a toda costa.

Además, el cuidado trabajo de ambientación sonora y cromática de la serie juega un papel determinante para contrastar los ambientes sórdidos y clandestinos del crimen organizado con la estética pulcra, pero igualmente oscura, de los grandes despachos de la alta política.

La ficción de Netflix adapta la novela Los Corruptores, publicada en 2013 por el célebre periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, finalista del prestigioso Premio Dashiell Hammett de novela negra. La serie y la novela comparten exactamente el mismo detonante narrativo, centrado en el trágico asesinato de la actriz Pamela Dosantos y la posterior investigación que arrastra al grupo de amigos. El Círculo mantiene intacta la feroz crítica hacia la estrecha e insidiosa relación que existe entre el periodismo, la política y el crimen organizado.

En cuanto a las diferencias, mientras que el libro se enfoca de manera mucho más minuciosa en los pormenores de la investigación periodística y en el funcionamiento detallado del aparato gubernamental del México de 2013, la adaptación de Netflix traslada la acción al escenario político de un México plenamente actual, en el que el personaje de la presidenta Torres es, en el aspecto físico, un calco de Claudia Sheinbaum y donde ejercer el periodismo implica arriesgar la vida. Además, la serie introduce giros dramáticos, incrementa las dosis de intriga para el lenguaje audiovisual y otorga un papel más activo y determinante a las mujeres dentro del desarrollo de la trama.

Desde su estreno en Netflix, El Círculo ha escalado de forma acelerada y constante hasta posicionarse en los puestos más altos del Top 10 de las series más vistas en España, México y diversos países de Latinoamérica. Su explosiva combinación de morbo político, misterio policial y dilemas emocionales ha convertido a la producción en uno de los lanzamientos en español más relevantes de la temporada.