La película de acción y suspense que tiene más de 135 millones de visualizaciones ya está disponible en Netflix

Chris Hemsworth volverá a su papel de Thor a finales de este año para liderar al gran grupo de superhéroes de Marvel en Vengadores: Doomsday. Sin embargo, la batalla contra el Dr. Doom no será el único regreso del australiano a una franquicia de acción. En 2027, Hemsworth se pondrá de nuevo en la piel del mercenario que ha conquistado con dos entregas espectaculares a los suscriptores de Netflix. Tyler Rake es el blockbuster trepidante que no te puedes perder: dura menos de dos horas y acumula 135 millones de visualizaciones.

Llegó a la plataforma en 2020, bajo el nombre de Extraction, su título original. En tres meses demostró que este material primigenio, que bebía directamente de la novela gráfica de Ande Parks y Fernando León González, tenía lo necesario para convertirse en una propiedad intelectual relevante para el estudio. Por eso, en 2023 el trabajo del director Sam Hargrave, producido por los hermanos Russo (directores de Doomsday), se vio recompensado con una secuela que expandía dicho universo repleto de organizaciones criminales y mercenarios.

Por eso, no es de extrañar que desde Netflix ya trabajen en un spin-off surcoreano, otra serie derivada protagonizada por Omar Sy y una tercera parte en la que Rake (Hemsworth) volverá a enfrentarse a decenas de enemigos, compartiendo pantalla en esta ocasión con Idris Elba.

¿De qué trata ‘Tyler Rake’?

La primera entrega nos presenta al mercenario protagonista de la IP. Un mercenario que se vende al mejor postor y al que un día contratan para una misión que nadie quiere aceptar: Rake debe rescatar al hijo secuestrado de un poderoso líder de la mafia india. Si el encargo ya era complejo, las vidas del soldado y el chico estarán en constante peligro, en un país en el que el peligro acecha en cada esquina.

En la secuela, nombrada simplemente Tyler Rake 2, el mercenario debe enfrentar otra misión suicida. La de rescatar a la familia de un despiadado gánster georgiano de una prisión rodeada de una inhóspita estepa nevada.

Los detalles de la trama siguen bajo secreto, aunque podemos esperar una repetición de su fórmula narrativa ya consolidada: enfrentar al héroe de acción a otro encargo peligroso en el que tenga que entrar a un lugar fortificado o terriblemente vigilado para salvar a alguien indefenso.

En el elenco de la primera aparecieron nombres como David Harbour, pero la única actriz que ha seguido interpretando a un miembro habitual del reparto es la iraní Golshifteh Farahani.

La saga perfecta para un maratón de cine de acción en casa

Netflix tiene un catálogo casi inabarcable. Sin embargo, a nivel de cine de acción de calidad, la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters no ha creado nunca un producto audiovisual tan redondo como Tyler Rake. Una dilogía que mezcla las secuencias adrenalínicas al más puro estilo de John Wick con la escalada militar de otras sagas como Rambo. El disfrute culpable de cualquier tarde de «mantita y peli».