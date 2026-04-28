El cantante Quevedo deja perplejo a Broncano al confesar el dinero que tiene: «¡Vaya dato»
El artista es el primer invitado de la semana en el programa de TVE
El cantante Quevedo ha visitado este lunes 27 de abril el plató de La Revuelta y, además de contestar a las preguntas clásicas de Broncano, ha dado a entender su posible retirada prematura de la música. El jovencísimo artista ha colado las 15 canciones de su nuevo disco, El baifo, en el top de las más reproducidas de Spotify en apenas unos días desde su lanzamiento. Pero ese éxito tan arrollador lleva consigo un nivel de exigencia y actividad que puede llegar a ser agotador física y mentalmente, y ha llevado a Quevedo ga plantearse su futuro.
¿Próxima retirada de Quevedo?
Pedro Luis Domínguez Quevedo, nombre completo del artista, tiene 25 años, pero con un éxito rotundo a sus espaldas que le hizo retirarse temporalmente, por la presión, a principios de 2024. Es por ello que, tras publicar su tercer disco, el canario ha confesado que no descarta una retirada dentro de diez años: «Todavía me queda, pero en un futuro creo que me cansaré de girar. De repente, a los 35 digo: ya está, quiero estar más tranquilito».
🎁 Tremendo regalo de Quevedo: Medley de tres temas de su nuevo álbum
1) EL BAIFO
2) AL GOLPITO 💃 Nueva Línea
3) LA GRACIOSA🎤 Elvis Crespo
— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 27, 2026
«Si tu pareja te quiere atar, ¿a qué accederías?»
Entre las preguntas que le ha hecho Borncano, ha habido una bastante interesante: «Si tu pareja te quiere atar, ¿a qué accederías?». Quevedo ha respondido: «Si le hace ilusión… Puede estar guay».
El mayor miedo de Quevedo durante su infancia
«La montaña rusa. Me ponía chunguísimo», ha confesado Quevedo cuando Broncano le ha preguntado cuál era su peor temor cuando era niño El artista ha declarado, además, que: «No sé por qué, luego con el tiempo se me quitó, pero en verdad es que era muy miedoso de chico. Los aviones, las alturas, las montañas rusas… todo lo que tuviera que ver con movimientos rápidos. La adrenalina no me gustaba nada».
¿Cuánto dinero tiene Quevedo?
Por último, David le ha preguntado a Quevedo una de las cuestiones clásicas que se suelen hacer en La revuelta de TVE: ¿Cuánto dinero tiene el invitado en el banco ahora mismo?.
«Nunca he dado ningún dato. No hago muchas cosas, no me mueve mucho el dinero a mí», ha expresado Quevedo antes de dar el dato exacto: «Entre 1 y 3 millones». «Enhorabuena, vaya dato, eh», le ha felicitado Broncano.