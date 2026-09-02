Arturo Pérez-Reverte, sobre el thriller que arrasa en Netflix: «Me pareció una película extraordinaria. El cine mexicano sigue siendo muy grande»

El pasado 21 de agosto se estrenó en Netflix la producción mexicana La captura sobre la persecución y posterior captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Esta cinta ha sido dirigida por Chava Cartas y en pocos días ascendió hasta el número uno del Top 10 global de producciones de habla no inglesa. Aquí en España esta película se encuentra en el cuarto puesto de del Top 10 y está claro que se va a convertir en una de las más vistas del otoño. Esta cinta ha llamado la atención del escritor Arturo Pérez-Reverte al que le gusta hablar en sus redes sociales de las películas y series que le han sorprendido. El escritor ha dicho lo siguiente: «Anoche vi La captura, dirigida por Chava Cartas, y me pareció una película extraordinaria. El gran cine mexicano sigue siendo muy grande». Una afirmación rotunda con la que ha sorprendido a sus seguidores.

La película La captura está inspirada por uno de los episodios más conocidos de la historia del narcotráfico y en ella se mezcla la intriga, la acción y el suspense. Esta sorprendente cinta tiene una duración de 91 minutos y ha contado con el guion de Bernardo Esquinca que se ha basado en un artículo del periodista y escritor Héctor de Mauleón. Una cinta protagonizada por los actores Alfonso Herrera, Noé Hernández, Héctor Kotsifakis, Juan Pablo Cruz García y Paola Fernández. Además de la interpretación de sus protagonistas, también sorprende la música de Víctor Hernández Stumphauser y la fotografía de Beto Casillas.

¿De qué trata la película de Netflix La captura?

La historia comienza en el estado mexicano de Sinaloa el 8 de enero de 2016 cuando dos policías de la Marina Armada de México que están realizando un operativo detienen a los ocupantes de un vehículo robado. Los dos policías, Arturo Carmona y Héctor Rosales, se dan cuenta de dentro va Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa que en ese momento era uno de los narcotraficantes más buscados de México.

Los policías deciden enviar una fotografía del Chapo al comisario Valladares y deciden esconder a los detenidos al Motel del Puerto para evitar que les ataquen los miembros del cartel y esperar instrucciones de superior. Aunque los narcotraficantes intentan sobornar a los policías con una gran cantidad de dinero, ellos no aceptan a pesar de que resulta tentador, y a continuación reciben amenazas de muerte para sus familias y ellos si no los liberan.

Los policías se quedaron custodiando al Chapo y pusieron en peligros sus vidas y las de sus familias. De hecho sus nombres no se revelan en la película, aunque su identidad actual y su paradero se han mantenido en secreto para evitar represalias. La película comienza con este episodio, pero hay que reconocer que se permite numerosas licencias narrativas como que los personajes son ficticios y la reconstrucción de lo ocurrido no es totalmente exacta.

El desenlace de lo que ocurrió es conocido por todos porque el Chapo Guzmán al final logró ser trasladado y extraditado a Estados Unidos. Un tribunal estadounidense condenó al Chapo en 2019 a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico y en la actualidad se encuentra encarcelado.

El reparto de esta compleja cinta

Los protagonistas de la película La captura son los actores Alfonso Herrera que da vida al policía Arturo Carmona, Noé Hernández que interpreta al policía Héctor Rosales y Héctor Kotsifakis que encarna a Joaquín el Chapo Guzmán. También tienen un papel de peso en la película La captura los actores Juan Pablo Cruz García como el Cholo Iván Gastélum, Gerardo Trejo Luna como el comisario Valladares y Paola Fernández como Isaura Carmona.

En el reparto de esta película también están los actores

Antonio Fortier como Barraza, Allan Durell como el vicealmirante Ortega, Fernando Cuautle como Lagarto, Isaac Bravo como Foco, Alejandra Vázquez de León como Joana, Regis Arroyo como Liz, Santiago Colores como Sapo, Daniela Torres como Bere, Berenice Mastretta como Chabela y Marcos Duarte como Capitán, entre otros.

En suma, la película La captura, que como todas las cintas basadas en hechos reales cuenta con el hándicap de que la historia es conocida por todos los espectadores, ha logrado sorprender por su ritmo ágil y la buena interpretación de sus protagonistas los actores Alfonso Herrera y Noé Hernández que dan vida a estos dos policías que se tienen que enfrentar a esta complicada situación.

La captura es una cinta interesante que cuenta con el elogio del escritor Arturo Pérez Reverte y de los usuarios de Netflix que la están recomendando. Una buena opción para los que disfrutan con las producciones basadas en hechos reales en las que su director se permite ciertas licencias narrativas para las tardes aburridas de la vuelta de las vacaciones.