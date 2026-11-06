Adam Driver no cree que pueda volver en algún momento a la franquicia de Star Wars: «Ya es demasiado tarde»

Pocos actores de Hollywood pueden presumir de tener una carrera más ecléctica que la de Adam Driver. A sus 42 años, el dos veces nominado al premio de la Academia ha trabajado con los mejores cineastas de la industria. Desde Steven Spielberg a Clint Eastwood, pasando por los hermanos Coen, Martin Scorsese, Jim Jarmush, Soderbergh y Spike Lee, entre otros. Y todo ello sin dejar de lado el cine más comercial, asumiendo uno de los roles más relevantes de las últimas secuelas de Star Wars, el del villano Ben Solo. Ahora, la estrella ha vuelto a expresar su rechazo a volver a la franquicia, reiterando que para él, el universo creado por George Lucas está en estos instantes en una galaxia muy, muy lejana de sus intereses interpretativos.

A Driver no le faltan los proyectos. En enero del próximo año, el californiano estrenará (por fin) Paper Tiger, el último filme de James Gray. Tras encadenar varios fracasos económicos de la talla de Ferrari y Megalópolis, 2027 podría ser el resurgir comercial de un actor que coprotagonizará junto a Jessica Chastain la serie The Dealer en Apple TV y liderará Rabbit, Rabbit, el próximo thriller de Netflix del director de Adolescencia, Philip Barantini. En el campo del largometraje, estará presente en el estelar elenco de Heat 2 y en lo nuevo de Ron Howard, Alone at Dawn. Aunque los fans del cine de superhéroes tendrán que esperar algo más para ver su debut en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), donde encarnará al villano Míster Siniestro en el reinicio de los X-Men. Por tanto, su vinculación con Disney sigue activa, a pesar de ver a la propiedad intelectual de los jedi y los sith como un capítulo cerrado de su vida.

Adam Driver no cree que pueda volver a Star Wars: «No nos corresponde a nosotros decidir»

En el episodio del pasado miércoles de The Rich Eisen Show, a Driver le preguntaron por la posibilidad de regresar en algún momento al rol del hijo de Han Solo y Leia. A lo que el actor respondió con un tajante «Se acabó». Después de explicar que no habría más historias de Star Wars para él, volvió a recordar aquel proyecto en solitario que durante años intentó llevar a cabo. «Intentamos hacer una más. Pero nos dijeron: No, está muerto».

El protagonista de Historia de un matrimonio se refería a La caza de Ben Solo, una cinta que Disney terminaría rechazando y que estaba centrada en su personaje.

«Trabajamos en ello durante algunos años, de verdad, y con mucha seriedad, durante dos años. Conseguimos un guion realmente bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo, y todos trabajamos en él. Fue genial, pero yo no soy quien decide».

La propuesta de La caza de Ben Solo fue rechazada por los productores ejecutivos de Disney en aquel momento, Bob Iger y Alan Bergman. Por ello, no resulta extraño que, pasado tanto tiempo, parezca que la apuesta se haya marchitado del todo para decepción de los fans.

«Si quisieran, bien. Pero no nos corresponde a nosotros decidir. Aunque creo que ya es demasiado tarde», terminaba de explicar Driver.