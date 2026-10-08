El actor catalán que podría pasar por Brad Pitt y que ya hace de doble suyo en las escenas más peligrosas: «Quiero ser el Tom Cruise español»

Leyendas como Tom Cruise han llevado al extremo la idea de que un actor haga él mismo la mayoría de sus escenas de acción. Pero en realidad, aparte de ser un ejercicio de marketing y un reclamo para la experiencia en salas, ese sistema de exposición de las estrellas es un riesgo innecesario que pone en riesgo la salud financiera de las superproducciones y la de todo el equipo que trabaja en ellas. Por eso, se trata de una profesión cada vez más valorada por Hollywood, hasta el punto de que la Academia concederá por primera vez en 2028 el Oscar al mejor diseño de acrobacias. El galardón pondrá el foco en los profesionales anónimos que crean la magia del cine y quizás tal consideración llegue en algún momento a un stuntman patrio como Joel Abadal, el doble de acción de Brad Pitt que ha hecho posible En el corazón de la bestia, su última película.

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Llegó a las salas españolas hace un par de semanas; el nuevo thriller de supervivencia del oscarizado intérprete se promocionó días antes de su estreno en los cines dentro del marco del Festival de San Sebastián. Allí, Pitt ofreció una rueda de prensa en la que habló de todos esos actores españoles con los que le gustaría trabajar en un futuro. El protagonista de la futura Las desventuras de Cliff Booth posee un estrecho vínculo con nuestro país –mantiene una relación sentimental con la diseñadora Inés de Ramón– y ya ha compartido proyectos con figuras relevantes de nuestra escena como Penélope Cruz o Javier Bardem. Sin embargo, la mayoría de los elogios del norteamericano fueron a parar al que durante tres meses ha sido su doble de acción en la cinta dirigida por David Ayer.

Brad Pitt, sobre su doble de acción español: «Él hizo el trabajo más duro por mí»

La trama de En el corazón de la bestia nos pone en la piel de James Belmont (Pitt), un oficial de las Fuerzas Especiales que sobrevive a un brutal accidente aéreo y queda aislado en el centro de la salvaje Alaska. Acompañado de Odín, su perro de combate, James debe enfrentarse con su fiel compañero a una naturaleza que no ofrece segundas oportunidades, dentro de un entorno en el que deberán luchar hasta límites insospechados si quieren sobrevivir.

Con semejante premisa, uno puede hacerse a la idea de lo duro y exigente que ha sido el rodaje. Sobre todo a nivel físico, donde Abadal asumió esa carga y desgaste para que la estrella pudiese brillar. Aunque para este doble de acción que ya había trabajado en producciones como Spartacus: House of Ashur o Avatar: Fuego y ceniza, poder compartir set con Pitt fue todo un sueño:

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«Cuando me propusieron el proyecto, no podía creérmelo. Las películas de Brad Pitt han acompañado mi vida, tengo una gran admiración por él y pensar que iba a trabajar con él, codo a codo, durante meses, me parecía increíble», expresaba Abadal.

Un actor inspirado en la corporalidad del Cirque du Soleil

El actor de 29 años nacido en Castelldefels (Barcelona) comenzó su formación inspirándose en las técnicas circenses del prestigioso Cirque du Soleil, entrando con 13 años a formar parte del Centre de les Arts de Circ Rogelio Rivel.

El proyecto de Paramount Pictures junto a Pitt le ha ofrecido un reconocimiento viral que no esperaba y ahora, Abadal quiere seguir explotando su carrera, centrándose en sus sueños y en la proyección de una gran ambición: «Mi objetivo profesional es convertirme en un actor de acción, un actor que haga sus propias acciones de riesgo. Me encantaría llegar a ser el Tom Cruise español».