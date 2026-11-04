22 años después, Nicolas Cage recupera uno de sus papeles más aplaudidos: el tráiler de ‘El señor de la guerra 2’ ya está disponible

El tiempo pasa volando y, si no, que se lo digan a Nicolas Cage. El sobrino de Francis Ford Coppola vuelve a ser uno de los actores de moda en Hollywood, después de casi un par de décadas protagonizando numerosos títulos de serie B. Ahora, la estrella otrora ha vuelto a conquistar este año la pequeña pantalla con la tristemente cancelada Spider-Noir. De hecho, en 2027 le veremos compartir elenco con Antonio Banderas en la próxima temporada de True Detective. Aunque el rol más nostálgico al que regresará es un filme que cumplirá dentro de poco 22 años: Sí, El señor de la guerra 2 acaba de lanzar su primer tráiler.

Desde luego, la agenda de Cage es una de las más ajetreadas de la industria. Tras su papel del superhéroe Ben Reilly, el californiano todavía tiene que estrenar este mes Madden en Amazon Prime Video, el biopic deportivo en el que, con una gran caracterización, encarna al entrenador, comentarista y hombre clave en la historia del fútbol americano, John Madden. Pero los amantes del thriller de Andrew Niccol tendrán por fin el próximo año, la secuela con la que sus fans siempre soñaron. Nicolas Cage regresará al personaje del traficante de armas ruso, Yuri Orlov. El material promocional ofrece un breve vistazo a la lucha de poder que será el núcleo narrativo de la continuación que también dirigirá Niccol, con Yuri enfrentándose a su hijo ilegítimo, Anton (Bill Skarsgård).

Tráiler de ‘El señor de la guerra 2’: Dos traficantes, padre e hijo, enfrentados

De momento titulada oficialmente Lords of War, el tráiler inicial nos muestra el retorno a ese universo inspirado en parte en el criminal real, Viktor Bout. Yuri deberá volver a la acción para sobrevivir ante los ataques de su hijo en una lucha definitiva por el control del mercado negro del tráfico de armas.

La primera entrega no cumplió con las expectativas de la taquilla; no obstante, se convirtió en un fenómeno de culto en el formato físico y en los videoclubs. La sinopsis oficial, compartida por su distribuidora Vertical Entertainment, dice así:

«Yuri Orlov, el traficante de armas más famoso del mundo, descubre que tiene un hijo, Anton, que está creando un ejército de mercenarios para servir a los Estados Unidos, lo que desencadena una rivalidad entre padre e hijo».

En el reparto, además de Cage y Skarsgård, encontramos la presencia de Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), Greg Tarzan Davis (Top Gun: Maverick), Max Kraus (Hombre de guerra), Brice Bexter (El joven Sherlock) y Rafael Morais (Magallanes), entre otros.

¿Cuándo llegará a los cines?

El señor de la guerra 2 llegará a los cines españoles el 16 de abril de 2027.