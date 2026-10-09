Los vaqueros ajustados de Afef son los pantalones que definirán la temporada otoño 2026 sin dar cabida a otro rival

Los vaqueros ajustados de Afef recuperan una silueta que vuelve a ganar terreno en el otoño de 2026. Frente al dominio de los modelos muy amplios, la alternativa se encuentra en unos jeans de corte slim que se ajustan a la pierna sin llegar a ser completamente ceñidos. La modelo tunecina Afef Jnifen los llevó durante una jornada de la Copa América con una combinación sencilla de camisa blanca, zapatillas blancas y un jersey rojo anudado a la cintura. El resultado demuestra que no hace falta complicar un estilismo para conseguir un look actual, elegante y fácil de reproducir.

El denim continúa siendo una de las prendas más versátiles del armario, pero las proporciones cambian con cada temporada. Para otoño de 2026, las siluetas rectas y slim recuperan protagonismo frente a los volúmenes extremadamente amplios de temporadas anteriores. Elle Italia ha visto en el look de Afef un ejemplo especialmente interesante porque los pantalones siguen la línea de la pierna sin comprimirla, aportando comodidad y un estilo que visualmente se ve natural y favorecedor. La clave está precisamente en ese punto intermedio: no son pitillo, pero tampoco presentan la amplitud de un vaquero baggy. Esta proporción permite combinarlos con calzado deportivo, mocasines, botines o zapatos de tacón y adaptarlos a diferentes edades y situaciones.

Cómo son los vaqueros ajustados de Afef

Distintos medios especializados en moda y tendencias identifican para otoño una vuelta de los cortes slim-straight, definidos por una línea más depurada y versátil. El resultado es un vaquero que puede funcionar tanto como básico cotidiano como pieza para estilismos más cuidados.

Vaqueros ajustados de Afef y el corte que lleva la modelo

La silueta de los jeans de Afef cae recta sobre la pierna, con un ajuste suave que mantiene la estructura sin marcar completamente el cuerpo. Es una diferencia importante respecto al pitillo clásico, porque deja algo más de espacio alrededor de los tobillos.

La modelo combinó sus vaqueros azules con una camisa blanca introducida dentro del pantalón. El gesto define la cintura y mantiene el conjunto visualmente despejado. Después añadió unas zapatillas blancas y un jersey rojo alrededor de las caderas, creando un contraste sencillo y reconocible.

Tres maneras de llevar estos jeans

Con zapatillas blancas, el vaquero mantiene un carácter informal y funciona con camisetas, camisas, jerséis o cazadoras. Para un registro más elegante, puede combinarse con mocasines, cinturón de piel y una americana entallada. Por la noche, un salón de punta fina o un botín de tacón medio puede transformar el conjunto.

Una combinación diferente

Otra opción consiste en llevar los vaqueros con un top de punto burdeos, una cazadora de cuero marrón y zapatos destalonados en tono crema. El contraste entre el azul del denim y la gama cálida del resto del conjunto crea un resultado otoñal sin recurrir al negro.

Un vaquero para todas las edades

Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes estilos. Una mujer joven puede llevarlo con sudadera y deportivas, mientras otra puede preferir una camisa, bailarinas o mocasines. También funciona con prendas más clásicas, como un jersey de cachemir o una americana. Lo importante es elegir una talla y un largo que permitan moverse cómodamente.

A la hora de elegir el largo, el bajo tiene un papel importante. Con zapatillas puede quedar ligeramente por encima del empeine, mientras que con botines puede caer sobre el calzado. Con tacón, una longitud suficiente ayuda a mantener una línea visual continua.

Por qué vuelve el slim

La recuperación del slim no significa que desaparezcan los vaqueros amplios. El otoño de 2026 mezcla diferentes proporciones, desde siluetas rectas hasta bootcut y modelos más estilizados. Elle Italia, a través del estilismo de Afef, demuestra que los jeans de línea limpia vuelven a tener un espacio importante. El atractivo está en su facilidad: son actuales, versátiles y sencillos de incorporar.

Una de las ventajas de este corte de pantalón es que puede acompañar todo el día con pequeños cambios. Basta sustituir las zapatillas por unos mocasines, añadir pendientes o cambiar la camisa por un top para modificar el resultado. Así, un mismo vaquero puede funcionar para una mañana de recados, una jornada laboral y una cena.

La sencillez del corte facilita precisamente esa transformación y convierte al denim en una pieza práctica para un armario de otoño actual.

Ideas de look para llevar estos vaqueros

Llevarlo con jersey de punto fino para un look distendido de fin de semana.

Usarlo con camisa y bolso estructurado para darle un toque deportivo a un conjunto más formal.

Jeans slim tiro alto de Mango

Es un ejemplo de vaqueros de este estilo. Con tejido estilo tejano vaquero algodón. Tejido con elasticidad. Slim fit. Tiro alto. Trabillas para cinturón. Cinco bolsillos. Cierre de cremallera y botón. Disponible Plus.