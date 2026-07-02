Neymar cambia el césped por el lujo y se compra un reloj de un millón en Nueva York

Está claro que estos meses, todas las miradas están centradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jornada tras jornada, las selecciones sacan a relucir sus mejores jugadas para intentar hacerse con la ansiada Copa del Mundo y, en este juego, cada uno tiene sus favoritos. Una de las selecciones históricas es, sin duda, Brasil, donde Neymar puede que no esté echando minutos sobre el terreno de juego, pero sí que está dando de qué hablar. Porque el jugador aprovechó la parada por Nueva York de su selección para comprarse otro caprichito de lujo: un reloj de Jacob & Co de sólo un millón.

Este año, el Mundial de Fútbol ha tomado 16 sedes diferentes, repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero, sin duda, la concentración que más está dando de qué hablar es la que ha tenido lugar en Nueva York. Porque aquí, entre los espectáculos de la afición noruega y las apariciones estelares de jugadores en diferentes lugares de la ciudad, el Mundial se está viviendo de una forma mucho más intensa de lo habitual. Y uno de los protagonistas de esas escapadas para investigar las novedades del mercado del lujo neoyorquino ha sido la de Neymar. Jugar no estará jugando mucho, pero eso no le quita el aprovechar su paso por este lugar para hacer visitas a viejos conocidos.

Pese a las dudas que surgieron en torno a su convocatoria, lo cierto es que el jugador del Santos todavía no ha saltado al campo y no ha podido sumar minutos sobre el césped. Ya se anunció hace unos meses que había tenido una lesión muscular, de la que parece no estar recuperado del todo. Este traspiés no ha sido excusa para que Neymar aproveche su paso por la Gran Manzana para hacer una visita a uno de los relojeros preferidos por las estrellas.

Jacob Arabo es el mismo que tantas veces ha posado junto a Cristiano Ronaldo, David Beckham, Madonna, Pharrell Williams… y un sinfín de celebridades. Sus relojes son una fusión entre piezas escultóricas y movimiento mecánico que ha triunfado entre las altas esferas, hasta el punto de llegar a convertirse en esos nombres que sí o sí debe tener la colección relojera de cualquier celebridad.

Lo que sí que es cierto es que no es la primera vez que vemos a Neymar entrar en su boutique y salir con uno de sus modelos. Ya cuenta en su colección con el majestuoso Jacob & Co Casino Tourbillon, con un valor de unos 250.000 euros; o el Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon, con un valor algo superior al anterior modelo.

Una joya de la relojería millonaria

«Only one million? Only one million». Con esta frase y un tono sarcástico aparecían en el vídeo que Jacob Arabo, CEO de la firma Jacob & CO, y el jugador brasileño compartieron por redes sociales. Esta vez, el modelo al que se referían es el Astronomia Tourbillon Green Dragon & Tiger II.

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Jacob & CO es conocido por dar forma a relojes algo fuera de lo común, pero lo que encierra el diseño de esta pieza no lo habíamos visto nunca antes en la firma. Todo porque su esfera está cubierta por figuras tridimensionales, entre las que se pueden ver un tigre, un dragón o una bola del mundo. Estas se enredan y conviven con elementos funcionales propios del reloj.

Si te fijas bien en las representaciones, puedes observar cómo no le falta ningún tipo de detalles a las figuras. De hecho, el dragón tiene dibujadas y talladas cada escama y, con el tigre, esta atención por el detalle se puede observar en toda su superficie. Ambas figuras están elaboradas con oro rosa, al igual que la caja del reloj, lo que ya nos puede ayudar a hacernos una idea del por qué del precio.

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Este modelo es grande, pero a su vez ligero, ya que está hecho de magnesio, para evitar sumar peso de más al reloj. Además, tiene un acabado lacado a mano y gira sobre su eje cada 60 segundos. Tampoco se le puede restar mérito a los 300 diamantes tipo baguette incrustados tanto en la esfera como en el fondo de la caja.

En esta sí que se puede observar cómo aparece un cielo estrellado. Nos habla de la inspiración en el sistema solar que tiene el diseño de este modelo, de ahí que la parte central esté ocupada por la representación del sol y que dentro se encuentre la tierra que mencionábamos anteriormente. Sin duda, una obra de arte.