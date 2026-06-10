Mundial 2026: quién viaja, quién duda y quién se queda fuera entre Felipe VI, Haakon y los Windsor

Las monarquías europeas se preparan para vivir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta. El Mundial de Fútbol 2026, que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, no solo movilizará a millones de aficionados, sino también a varios miembros de las casas reales del continente, que ya han comenzado a organizar sus viajes para apoyar a sus respectivas selecciones nacionales. La edición de este año será histórica por múltiples razones. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán un total de 104 encuentros a lo largo de 39 días de competición. El torneo culminará el próximo 19 de julio con una gran final que pondrá el broche de oro al Mundial más extenso y multitudinario jamás celebrado.

Entre los representantes reales confirmados destaca el Rey Felipe VI. El monarca español ha aceptado la invitación cursada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir al campeonato. Su presencia adquiere una relevancia especial después de que recientemente reconociera públicamente que durante la conquista de América se produjeron «muchos abusos», unas declaraciones que tuvieron una notable repercusión tanto en España como en Latinoamérica. Felipe VI viajará a Guadalajara el próximo 26 de junio para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos. Antes de ese compromiso, la selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudí. No se descarta que el Rey pueda estar acompañado por la infanta Sofía, considerada la gran aficionada al fútbol dentro de la Familia Real. Su presencia en importantes citas futbolísticas de los últimos años la ha convertido en una imagen habitual junto a la selección española.

Precisamente, el apoyo de la Corona al combinado nacional quedó patente hace unas semanas cuando Felipe VI protagonizó el emotivo vídeo de presentación de la lista de convocados para el Mundial. En él, el monarca lanzó un mensaje de unidad dirigido a todos los españoles: «La Selección Española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país y salen a la mar cuando todo aún está en silencio». Un discurso que culminaba con una idea central: «Cuando juega nuestra Selección, jugamos todos».

España debutará en el torneo el 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sobre el césped estarán algunas de las grandes estrellas de la nueva generación del fútbol español, como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Rodri, llamados a liderar las aspiraciones de la Roja en territorio norteamericano.

Pero la Casa Real española no será la única representación monárquica en el Mundial. También han confirmado su asistencia el príncipe heredero Haakon de Noruega y su hijo, el príncipe Sverre Magnus. Ambos tenían previsto desplazarse a Estados Unidos para apoyar a la selección noruega liderada por Erling Haaland. Sin embargo, la delicada situación de salud de la princesa heredera Mette-Marit podría alterar estos planes. La esposa de Haakon padece fibrosis pulmonar y recientemente ha sido incluida en una lista de espera para un trasplante, una circunstancia que obliga a la familia a replantear sus desplazamientos internacionales.

Otra de las presencias destacadas será la de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos. Los monarcas neerlandeses asistirán al encuentro entre Holanda y Suecia en Houston, Texas, y posteriormente se desplazarán a Kansas City para seguir otros compromisos relacionados con la competición. En esta ocasión estarán acompañados por su hija menor, la princesa Ariane.

Por el contrario, el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia ha decidido no acudir al Mundial pese a la invitación recibida por parte de la FIFA. A sus 80 años, el monarca sueco ha preferido permanecer en su país, aunque no se descarta que la princesa heredera Victoria pueda representar a la familia real en alguna fase del campeonato.

La ausencia está asegurada en el caso de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, ya que la selección danesa no logró clasificarse para la cita mundialista. En cuanto a la familia real británica, todas las miradas apuntan al príncipe Guillermo, reconocido apasionado del fútbol y habitual seguidor de la selección inglesa. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, se espera que pueda viajar a Estados Unidos si Inglaterra alcanza las rondas decisivas del torneo. De hacerlo, todo apunta a que lo haría sin la compañía de Kate Middleton.

Mientras tanto, la cuenta atrás ha terminado. El balón está a punto de echar a rodar y, junto a millones de aficionados, varias de las principales monarquías europeas seguirán muy de cerca un Mundial que promete emociones, récords y una enorme repercusión internacional.