Locura en Zara por este trench largo reversible de cuadros: las amantes de la moda ya lo tienen en su lista de deseos para este otoño

Volvemos a las gabardinas de cuadros, a los tonos y estilos más british que siempre sientan bien. Elegante, sencilla, bien trabajadas y para los meses de entretiempo, es el trench largo reversible de cuadros que presenta Zara para el otoño. Los días de lluvia ya no serán aburridos, gracias a esta gabardina de cuadros y colores, y sus posibles combinaciones.

Desde Zara especifican cómo es esta prenda que ya debes tener en el armario. El trench largo es mucho más que una chaqueta para la lluvia o los días más nublados. Porque además llevas un diseño especial y distinto. Al ser reversible, juegas con ella y te la puedes poner de diferentes maneras, es decir dos prendas en una sola. Además lleva detalles que la hacen más especial, como cuello solapa y manga larga con trabillas. Bolsillos en delantero. Cierre con cremallera metálica y botones a presión.

El trench largo reversible de cuadros para el otoño

Composición

Exterior

66% poliéster

34% viscosa

Reverso

100% algodón

Que contiene al menos:

70% algodón reciclado certificado RCS

30% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Según Zara, la elección de los materiales y los procesos utilizados para obtenerlos constituye una etapa fundamental del ciclo de vida de nuestros productos. Para apoyar este proceso, trabajan con certificaciones externas que verifican distintos criterios de sostenibilidad, como aspectos ambientales, sociales o de trazabilidad, según el alcance de cada estándar. Además, estas certificaciones incluyen controles realizados por entidades independientes.

Textile Exchange

Textile Exchange es una organización internacional sin ánimo de lucro que desarrolla estándares utilizados para verificar determinadas características de las materias primas, como su contenido orgánico o reciclado, así como su trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

Además, reúne a marcas, productores, fabricantes y otras organizaciones del sector para impulsar su adopción y evolución de estos estándares. Inditex, grupo al que pertenece Zara, participa como miembro de esta organización. La certificación y la verificación del cumplimiento de estos estándares son procesos independientes, realizados por organismos autorizados y en nuestro caso utilizamos Intertek.

Organic Content Standard (OCS)

Este estándar permite verificar que la fibra utilizada en un producto procede de una explotación agrícola certificada como orgánica, y que su identidad y contenido pueden rastrearse y verificarse a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la materia prima certificada hasta el producto final, mediante auditorías independientes. El estándar puede aplicarse a productos que contengan al menos un 5% de material de cultivo orgánico certificado.

Recycled Claim Standard (RCS)

Este estándar permite verificar que un determinado material utilizado en un producto es de origen reciclado y que su identidad y contenido pueden rastrearse y verificarse a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el proceso de reciclaje hasta el producto final, mediante auditorías independientes. El estándar puede aplicarse a productos que contengan al menos un 5% de material reciclado certificado.

Contempla dos niveles de certificación: RCS 100 (productos con un contenido de material reciclado certificado igual o superior al 95%) y RCS Blended (productos con un contenido de material reciclado certificado entre el 5% y el 94%).

Regenagri®

Regenagri® es un programa de agricultura regenerativa que trabaja con los agricultores para aplicar prácticas orientadas a mejorar la salud del suelo, favorecer la biodiversidad, y promover un uso más eficiente del agua y la energía. Para ello, establece un estándar que define qué prácticas deben aplicarse en el campo y cómo deben medirse.

Reversible: trench largo

Una de las particularidades de este trench es que es, por un lado, de cuadro, estilo british, elegante y muy llevable. Mientras que si le das la vuelta entonces tienes un fantástico color rojo que da vida y luz a los días más nublados del otoño y el invierno.

Combinaciones posibles con el trench largo reversible

Jersey punto cuello pico

Jersey 20% lana de cuello pico y manga larga. Acabados en rib.

Extra wide leg fit tiro alto trf jeans

Jeans de tiro alto y cinco bolsillos. Pierna ancha extra larga. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Botín cowboy piel

Zapato tipo botín en piel. Estilo cowboy. Detalle de pespuntes en el cuerpo. Tiradores en la parte trasera. Cierre mediante cremallera en el lateral. Tacón alto en bloque. Acabado en punta. Altura del tacón: 7 cm.

El precio de esta chaqueta tan inusual es de 99,95 euros en distintas tallas. La tienes en la web de Zara y en sus tiendas físicas.