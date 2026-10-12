Diseñadores y amantes del lujo no dan crédito: colas en Zara por su nueva colección firmada por John Galliano

John Galliano es uno de los diseñadores que más ha influido en la moda contemporánea. Su capacidad para construir universos visuales, reinterpretar referencias históricas y convertir una prenda en una declaración estética lo ha mantenido como una figura capaz de provocar conversación décadas después de sus primeros desfiles.

Ahora, su mirada llega a un público mucho más amplio de la mano de Zara, una colección que lleva su particular lenguaje creativo. La nueva propuesta de Zara no es una colaboración convencional en la que el diseñador crea simplemente una colección de prendas desde cero. Re{form} Zara – Authored by the Couturier John Galliano parte de prendas existentes de Zara que el diseñador y su equipo desmontaron, modificaron, ampliaron, cortaron y reconstruyeron para darles una nueva identidad.

Nueva colección firmada por John Galliano x Zara

El propio Galliano ha explicado el concepto como una forma de mezclar, al estilo de los hackers o los DJs, utilizando lo que ya existe para crear algo diferente. El resultado reúne códigos que forman parte de su trayectoria: sastrería, transparencias, siluetas exageradas, referencias históricas, colores intensos y una teatralidad muy reconocible.

¿Qué es Re{form} Zara?

Es la nueva propuesta de Zara creada por John Galliano, concebida a partir de la transformación de prendas que ya formaban parte del inventario de la marca. La colección representa la primera colaboración del diseñador con Zara y está planteada como un ejercicio de reconstrucción y reinterpretación.

El proyecto comenzó a desarrollarse a partir de prendas básicas, como abrigos, vestidos lenceros y camisas, que fueron sometidas a un proceso creativo para modificar su estructura y proporciones. La colección reúne 157 piezas y plantea una nueva interpretación de la relación entre moda de autor y prendas accesibles.

Las características de la colección Re{form} Zara

Reinterpretación de prendas existentes

Una de las principales características de Re{form} es que Galliano no parte siempre de un patrón completamente nuevo. Trabaja sobre prendas ya existentes y las transforma.

Siluetas exageradas

Los volúmenes y las proporciones adquieren protagonismo. Una camisa puede convertirse en una pieza de mayor tamaño, mientras que un abrigo modifica sus solapas, bolsillos y faldones.

Sastrería con personalidad

Chaquetas, abrigos y prendas estructuradas adquieren una estética más teatral mediante cortes inesperados y modificaciones en los patrones.

Vestidos al bies

Los vestidos fluidos y cortados al bies forman parte de la propuesta, aportando movimiento y una silueta más cercana al imaginario de Galliano.

Trasparencias y tul

Las capas transparentes introducen un componente romántico y dramático, especialmente interesante para construir looks de noche.

Referencias históricas

Galliano vuelve a inspirarse en diferentes momentos de la historia de la indumentaria. La colección incluye guiños a los Incroyables y Merveilleuses de la Revolución Francesa, un universo que ya había explorado desde sus comienzos como diseñador.

Colores intensos

La paleta incluye tonos joya y colores como rojo, púrpura, mora, grosella, geranio, amarillo, verde y fucsia, presentes también en el lookbook oficial de Zara.

Accesorios teatrales

Sombreros, corbatas, guantes largos de tul y otros complementos ayudan a reforzar el carácter escénico de las prendas.

Mezcla entre lo cotidiano y lo extraordinario

Uno de los atractivos de Re{form} está en transformar piezas reconocibles de un armario cotidiano en prendas con una identidad mucho más marcada.

Ideas de looks de la nueva colección firmada por John Galliano x Zara

Para la oficina

Combina una chaqueta de Re{form} con un pantalón de corte recto en negro o gris. Añade una camisa blanca sencilla y zapatos de tacón medio o mocasines. La clave está en dejar que la chaqueta sea la protagonista sin sobrecargar el conjunto.

Para una comida o una cita

Un vestido fluido o cortado al bies puede combinarse con zapatos de tacón bajo y un bolso pequeño. Si la prenda tiene un color intenso, apuesta por accesorios neutros para equilibrar el resultado.

Para una noche especial

Las transparencias y los detalles de tul permiten crear un estilismo más sofisticado. Un vestido de Re{form} puede acompañarse de guantes largos, sandalias minimalistas y joyería discreta para potenciar el carácter teatral de la propuesta.

Para un look urbano

Una camisa oversize reinterpretada puede combinarse con vaqueros rectos y botas. El contraste entre una pieza experimental y prendas básicas permite llevar la estética de Galliano a un contexto cotidiano.

Para un evento de moda

Aquí es posible llevar la propuesta hasta el extremo: combinar una silueta exagerada con accesorios llamativos, zapatos de plataforma y un bolso pequeño. La idea es asumir el carácter teatral de Re{form} en lugar de intentar neutralizarlo.

Consejos para lucir la colección colección firmada por John Galliano