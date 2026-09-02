La responsable de la firma fetiche de editoras de moda desvela las joyas que triunfarán en bodas: «Las perlas»

Hay detalles que transforman un look de novia por completo. Un velo, unos zapatos especiales, el ramo… y, por supuesto, las joyas. Elegir las piezas adecuadas no sólo puede elevar un estilismo, sino convertirlas en recuerdos capaces de acompañarnos durante toda la vida. Para descubrir cuáles son las tendencias que marcarán las bodas de esta temporada, hablamos con Mª Dolores Egea González, responsable de Doña Sol, que desvela las claves para acertar con la joyería nupcial.

Pendientes largos, chokers y el regreso de las perlas

Si hay una pieza que tiene todas las papeletas para convertirse en protagonista, esa es el pendiente. Los diseños largos y con movimiento son, según Egea González, una de las apuestas más favorecedoras. «Este tipo de diseño destaca la cara, aporta mucha luz y consigue elevar el conjunto de una manera muy sencilla», explica. Los pendientes Matilde, con su movimiento y capacidad para captar la luz, representan a la perfección esta tendencia. Una elección especialmente interesante para la novia, pero también para invitadas que quieran encontrar ese punto de sofisticación sin necesidad de recargar el look.

Otra de las tendencias que gana terreno son los chokers. Más inesperados que las joyas nupciales tradicionales, aportan personalidad y pueden adaptarse tanto a estilismos sofisticados como a propuestas minimalistas. «Tienen mucha personalidad, estilizan la zona del cuello», señala.

Y hay un clásico que vive una nueva juventud: la perla. Lejos de la imagen excesivamente tradicional que durante años la acompañó, ahora aparece en diseños frescos y contemporáneos. «La perla mantiene toda su esencia, pero la forma de llevarla ha cambiado», apunta Egea González. Las gargantillas de perlas se convierten así en una de las grandes apuestas de la temporada, tanto para novias como para invitadas.

La clave: combinar tendencia y atemporalidad

En una época en la que las tendencias cambian a gran velocidad, la joyería plantea una cuestión diferente: ¿apostar por lo último o escoger una pieza para siempre? La respuesta de Doña Sol está en el equilibrio. «Yo soy más partidaria de encontrar un equilibrio», explica la product manager. La idea es partir de un diseño atemporal e incorporar la tendencia en pequeños detalles: la forma, la montura, la piedra o algún elemento del diseño.

Una gargantilla de perlas como la Gargantilla Felipa, por ejemplo, conserva la esencia de una joya clásica, pero incorpora elementos actuales, como su diseño de tres vueltas y su broche. También los anillos permiten jugar con esta fórmula. Una silueta que no pase de moda puede actualizarse mediante una piedra de color, como un zafiro. El resultado es una pieza contemporánea, pero con recorrido más allá de una sola temporada.

Cuando una joya se convierte en recuerdo

Pero si hay algo que realmente convierte una joya en especial no es únicamente su diseño. Para Egea González existen tres elementos fundamentales: el diseño, los materiales y la historia personal que hay detrás.

«Cuando un diseño bonito y un material de calidad se unen a una historia personal, deja de ser simplemente una joya y adquiere un valor emocional que hace que quieras conservarla para siempre»

Esta dimensión emocional cobra especial importancia en las bodas. Los pendientes, gargantillas, anillos o pulseras que se llevan ese día pueden volver a utilizarse en aniversarios, celebraciones y momentos importantes, manteniendo vivo el recuerdo.

En Doña Sol, además, la artesanía ocupa un lugar protagonista. Algunas de sus piezas son únicas y pasan por las manos de diferentes artesanos y talleres con los que la firma mantiene una relación estrecha.

«Hay algo especial en saber que no estás llevando simplemente un producto, sino una joya en la que han intervenido personas, oficio y mucho cuidado»

Ese trabajo artesanal se aprecia precisamente en los pequeños detalles: el movimiento de un pendiente, una combinación de materiales, una piedra, un acabado o la posibilidad de adaptar una pieza al cuerpo.

Las tres joyas imprescindibles de una novia

Si hubiera que construir el joyero perfecto de una novia a partir de solo tres piezas, la elección está clara. La primera sería un buen pendiente, una pieza especialmente protagonista tanto en persona como en las fotografías. Los pendientes Céline son, en este sentido, una de las propuestas capaces de transformar por completo el look. En segundo lugar, una gargantilla, siempre elegida teniendo en cuenta el escote y el diseño del vestido. Y, finalmente, una joya más personal: un anillo o una pulsera que tenga un significado especial.